Free Now, al via la prima campagna pubblicitaria internazionale

Free Now lancia la sua prima campagna nei principali mercati europei dopo il rebranding

L’app per la mobilità Free Now lancia la sua prima campagna pubblicitaria internazionale, pianificata in Italia e nei principali mercati europei (Francia, Germania, Spagna, Irlanda, Polonia, Romania, Regno Unito e Portogallo). È la prima volta che il marchio Free Now, lanciato a luglio 2019 in Italia dopo il rebranding da MyTaxi Italia, allinea la propria immagine nei diversi paesi in cui opera.

La campagna permette a Free Now di promuovere il cambiamento di strategia, iniziato quasi un anno fa nel nostro mercato, che ha permesso all'applicazione di offrire ai suoi utenti la più ampia scelta di opzioni di spostamento. Aggregando i servizi di diversi partner esperti di mobilità, Free Now permette infatti di prenotare bici ibride, e-bikes, monopattini e auto in car sharing attraverso un'unica app. E, come scrive Engage, È proprio questa trasformazione da piattaforma di intermediazione a “super app" di mobilità che la nuova campagna pubblicitaria mette in evidenza, invitando gli utenti a godere della libertà di una mobilità urbana veloce, fluida e flessibile.

"Sono lieta di vedere live la nostra campagna globale sul mercato italiano”, commenta Francesca Camuso, Senior Marketing Manager di Free Now Italia. “Questa comunicazione concretizza il nostro posizionamento di Mobility Super App promovendo la nostra ampia offerta, tutta in un'unica app, che si tratti di taxi o di servizi di multimobilità condivisa attraverso i nostri partner, con la possibilità di scegliere tra scooter, monopattini, e-bikes e car sharing".

Per l'azienda si tratta della campagna più importante lanciata in Italia anche in termini di investimenti pubblicitari. Per la realizzazione della creatività, che verterà su una comunicazione above the line integrata da attività su canali più mirati, Free Now si è affidata a Rotcho, l’agenzia di Accenture Song scelta dopo un pitch lo scorso ottobre, mentre gli adattamenti sono stati realizzati a livello locale.