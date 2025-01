FS: cresce la puntualità, più di nove treni AV su 10 in orario

FS: migliorano puntualità ed efficienza, oltre il 90% dei treni AV arriva in orario

Secondo i dati diffusi da Rete Ferroviaria Italiana, sono oltre 5.700 i treni in viaggio tra Alta Velocità, Intercity e servizio Regionale. Un volume di traffico ferroviario significativo, che evidenzia l'importanza del trasporto su rotaia nel Paese. Per quanto riguarda la puntualità, i numeri confermano un trend positivo. Il 93% dei treni ad Alta Velocità registra un arrivo entro i dieci minuti dall'orario previsto, mentre gli Intercity raggiungono una puntualità del 93,5% entro i quindici minuti. Anche il trasporto Regionale ottiene risultati incoraggianti, con il 90,6% dei convogli giunti a destinazione entro i cinque minuti di ritardo.

Parallelamente, la rete ferroviaria italiana affronta un'intensa fase di rinnovamento. Sono operativi circa 1.200 cantieri dedicati a opere strategiche, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Questi lavori risultano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e per il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria in termini di modernità, efficienza e sicurezza.

Come evidenziato nel piano strategico quinquennale, l'aumento del numero di treni e passeggeri ha reso necessario uno sforzo aggiuntivo di razionalizzazione. In risposta a questa esigenza, il Gruppo FS sta valutando alcune misure per ottimizzare l'offerta e mitigare eventuali effetti negativi sul servizio, con particolare attenzione alla gestione delle tratte ad alta densità, spesso caratterizzate da livelli di occupazione non ottimali.