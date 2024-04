FS Treni Turistici Italiani: al via la stagione estiva con il nuovo sito web

FS Treni Turistici Italiani: annunciato l'inizio della stagione estiva con l'apertura il nuovo sito web

FS Treni Turistici Italiani, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS dedicata alla promozione del turismo di qualità, ha annunciato l'inizio della stagione estiva con l'apertura del nuovo sito web. Questa piattaforma online fornirà informazioni dettagliate e la possibilità di prenotare i suggestivi itinerari verso Liguria, Toscana e Veneto, offerti da FS Treni Turistici Italiani. L'obiettivo principale di FS Treni Turistici Italiani è quello di valorizzare le eccellenze del territorio italiano attraverso convogli dedicati, offrendo esperienze uniche e indimenticabili ai viaggiatori.

L'offerta commerciale include collegamenti diurni e notturni. Tra i treni diurni figurano l'Espresso Versilia e l'Espresso Riviera. L'Espresso Versilia, partendo da Milano, porterà i passeggeri nelle pittoresche Cinque Terre e nelle spiagge incantevoli della Versilia. L'Espresso Riviera, invece, collegherà Milano a Ventimiglia, permettendo ai viaggiatori di ammirare le meravigliose spiagge della Riviera dei Fiori e di sfiorare la Costa Azzurra. Inoltre, dopo la stagione invernale, l'Espresso Cadore tornerà sui binari, offrendo viaggi notturni. Questo treno collegherà Roma alla montagna, consentendo ai passeggeri di esplorare non solo Cortina d'Ampezzo ma anche le altre splendide montagne del Cadore, sia durante il fine settimana che con una formula di vacanza settimanale.

I biglietti per viaggiare su questi treni saranno presto disponibili su tutti i canali di vendita di Trenitalia. A bordo di tutti i treni diurni di FS Treni Turistici Italiani, i passeggeri potranno godere della massima comodità e privacy grazie alle ampie poltrone nei compartimenti a salottino di prima e seconda classe, che possono ospitare fino a sei persone e possono essere prenotati anche per un uso esclusivo. Inoltre, su tutti i treni, sia diurni che notturni, sarà presente un'esclusiva carrozza ristorante che offrirà menù e piatti stagionali, rappresentativi della cucina made in Italy. Il bar di bordo sarà sempre a disposizione dei viaggiatori, garantendo un'esperienza culinaria completa durante tutto il viaggio. Per celebrare il lancio dei servizi estivi, FS Treni Turistici Italiani offrirà ai passeggeri la possibilità di acquistare i biglietti a tariffe promozionali.