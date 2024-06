G7: incontro di Meloni e Biden con Fink, Descalzi, Cattaneo e Nadella

Energia, al G7 la Premier Meloni e il Presidente Usa Biden in dialogo con gli AD Fink, Descalzi, Cattaneo e Nadella

Il vertice del G7 ha preso il via oggi a Fasano, Puglia, con un focus particolare sull'energia e sul futuro dei rapporti economici globali. Tra i temi centrali, il "Piano Mattei" si annuncia come uno degli argomenti chiave, mirando a ridefinire le strategie di investimento nel Continente Africano. Nella cornice lussuosa di Borgo Egnazia, un evento parallelo dal titolo "Partnership for global infrastructure and investment" vedrà coinvolti la premier italiana Meloni e il Presidente statunitense Biden. Presenti al tavolo dei negoziati, oltre ai leader politici, saranno gli amministratori delegati di Enel, Flavio Cattaneo, e di Eni, Claudio Descalzi. A loro si uniranno Alessandra Ricci, rappresentante di Sace, e Dario Scannapieco, capo di Cassa Depositi e Prestiti. Tra i partecipanti anche Larry Fink di Blackrock e Satya Nadella, Ceo di Microsoft.

L'incontro, fortemente voluto dalla Presidenza del Consiglio italiano, mira a esplorare nuove strategie di intervento economico, con un'attenzione speciale alla cooperazione con il Continente Africano. Questa iniziativa riflette un impegno comune nel plasmare il futuro delle infrastrutture globali e degli investimenti, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva. Il G7 rappresenta dunque un'opportunità cruciale per stabilire nuove alleanze e definire strategie condivise in un momento critico per l'economia globale.