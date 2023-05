Gallerie d’Italia, arriva la mostra “Mario Carrieri. Amati fiori 2023”

Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d’Italia – Milano apre al pubblico la mostra "Mario Carrieri. Amati fiori 2023"

Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 04 maggio al 04 giugno 2023 alle Gallerie d’Italia di Milano “Mario Carrieri. Amati fiori 2023”, una mostra fotografica temporanea, nell’ambito della manifestazione Orticola 2023, sulla ricerca artistica di Mario Carrieri incentrata sui fiori, fotografati come “creature” la cui estrema bellezza si infrange nella loro stessa fatale caducità. La mostra propone una selezione di 12 immagini di grandissime dimensioni, alcune delle quali esposte al pubblico per la prima volta.

Un’occasione per conoscere la ricerca artistica che Mario Carrieri (Milano, 1932), noto fotografo milanese, dedica da oltre quarant’anni al tema della “tragicità dell’umana esistenza”, in mostra rappresentata da opere nelle quali i fiori-attori recitano la tragedia della fragilità della bellezza. La mostra è realizzata in collaborazione con Orticola di Lombardia, associazione senza scopo di lucro, ed è inserita nel palinsesto di FuoriOrticola2023. Il percorso espositivo si articola lungo tutto il Chiostro Ottagono di Gallerie d’Italia, che ospita al centro l’opera di Arnaldo Pomodoro "Disco in forma di rosa del deserto n. 1".

Le 12 fotografie esposte sono stampate da Egle Brambilla presso lo Studio Carrieri senza alcun ausilio di effetti speciali o manipolazioni digitali. La stampa, infatti, è a getto di inchiostro su carta cotone certificata acid-free (fine art) montata su Dibond con incollaggio museale. Il museo di Milano, insieme a quelli di Napoli, Torino e Vicenza, è parte del progetto museale Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo guidato da Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca.