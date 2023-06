Garmin Italia: tecnologia e innovazione a servizio dello sport

Garmin Italia mira a un ambiente di lavoro inclusivo e incentrato sulle pari opportunità

Con oltre 19 mila collaboratori e 80 uffici in tutto il mondo, Garmin si posiziona tra le aziende leader nel settore dei prodotti per la navigazione. Lo stile di vita sano e la passione per lo sport sono alla base del progetto editoriale di Garmin, che lavora per fare in modo che i propri clienti possano sfruttare al meglio il tempo a loro disposizione e vivere lo sport in massima libertà e comfort. Negli anni la società ha perfezionato la propria strategia di ricerca e sviluppo, arrivando a definire obiettivi d'innovazione sempre più all'avanguardia.

Alessandra Torriani, HR Manager & Executive Assistant di Garmin Italia, ha raccontato ad affaritaliani.it quali sono le strategie dell'azienda volte ad identificare i migliori talenti, pronti ad aggiungersi alla grande famiglia Garmin. Il mondo del HR è cambiato drasticamente negli ultimi anni, imparando ad adattarsi alle nuove necessità dei lavoratori; in linea con i tempi e le novità, anche Garmin si è mosso in questa direzione, sviluppando iniziative volte a favorire la creazione di un ambiente di lavoro sano ed inclusivo.

Intervista a Alessandra Torriani, HR Manager & Executive Assistant di Garmin Italia

Uno degli obiettivi principali dell’azienda è quello di creare prodotti in grado di aiutare i veri appassionati, attraverso lo sviluppo di una strategia che unisce passione per lo sport e passione per la tecnologia. È quindi fondamentale che le future persone di Garmin riescano a comprendere la connessione tra questi due mondi e portarla al successo. In quest’ottica, quali strategie vengono utilizzate per attirare e selezionare i migliori talenti?

"In Garmin amiamo dire che parliamo da appassionati ad appassionati - ha dichiarato Torriani -. Chi utilizza Garmin ha fatto dello sport un vero e proprio stile di vita da cui trae gioia, motivazione e soddisfazione. Non potremmo mai avere dipendenti che non nutrano una quasi equivalente passione, sia nello svolgere il proprio lavoro sia nella curiosa esplorazione di tutti i mondi che Garmin serve. Può non essere scontato per altre realtà, ma per me la passione è una soft skill imprescindibile da ricercare attentamente nei candidati che intervisto. Quindi, viene facile immaginare che in tutte le divisioni aziendali ci avvaliamo di collaboratori che non solo sono spinti da una forte passione, ma in molti casi sono essi stessi sportivi praticanti, ben consapevoli di quanto un supporto attento e professionale sia fondamentale. Un chiaro esempio lo si rintraccia nel nostro fiore all’occhiello: il nostro ufficio assistenza post-vendita. Forse non tutti sanno che le attività di assistenza vengono svolte a 360 gradi attraverso e-mail, social, telefono e chat da un team tutto italiano che risponde da Milano, dove si trova la nostra sede. Addirittura, ci capita quotidianamente che le persone vengano direttamente in azienda per ricevere un supporto che non fatico a definire istantaneo. Per noi l’assistenza è uno snodo cruciale che ci garantisce un rapporto diretto e continuo col cliente finale".