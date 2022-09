Generali, Donnet riconosciuto "Best CEO" del settore assicurativo

Generali, Philippe Donnet è il miglior CEO del settore assicurativo secondo la classifica di Institutional Investor

L’edizione 2022 dell’All-Europe Executive Team ha visto come vincitore della categoria “Best CEO” il Group CEO di Generali, Philippe Donnet. La rivista Institutional Investor ha redatto la propria classifica annuale dedicata alle imprese operanti nell’ambito della finanza internazionale, indicando i singoli vincitori di categoria. Diversi sono i premi ottenuti da Generali, la Compagnia più premiata nella Institutional Investor Survey, che ha dimostrato il proprio impegno nel settore economico e finanziario. Cristiano Borean, Il Group CFO di Generali, ha ottenuto un riconoscimento come “Best CFO”. Contemporaneamente, il team Investor & Rating Agency Relations si è classificato al primo posto nelle categorie “Best IR Team”, “Best IR Professionals”, “Best IR Program” e “Best IR Event”. Generali ha inoltre ottenuto la prima posizione nelle categorie “Best ESG” e “Best Company Board”.

Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha così commentato il premio ottenuto: “Questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma del valore eccezionale di una squadra fortemente impegnata nella crescita sostenibile delle Generali, anche attraverso il dialogo continuo e proficuo con la comunità finanziaria e l’implementazione costante della nostra strategia ESG”.

L’importanza del riconoscimento viene confermata dai parametri utilizzati in fase di stesura della classifica. Institutional Investor ha preso in considerazione ben 1.380 professionisti diversi, uniti agli investitori di 632 società di servizi finanziari.

I CEO sono stati valutati su criteri di credibilità, leadership e comunicazione, mentre i CFO sono stati scelti sulla base delle loro capacità di allocazione del capitale, gestione delle finanze e comunicazione generale.

I fattori presi in considerazione da Investor Relations si muovono dall’efficienza dei road show fino alla qualità dell’informativa finanziaria, passando attraverso la conoscenza del business e del mercato e l’autorevolezza dell’azienda. Inoltre, è stata valutata la qualità del consiglio di amministrazione e quella delle metriche ESG.