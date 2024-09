Generali e Cattolica al fianco delle imprese e delle famiglie italiane con Attiva Welfare

Generali e Cattolica, Attiva Welfare: la nuova soluzione digitale per il benessere e la protezione di imprese e famiglie italiane

In un contesto di crescente attenzione al benessere e alla sicurezza, Generali e Cattolica hanno presentato Attiva Welfare, un'innovativa soluzione digitale e modulare destinata a garantire la protezione di dipendenti, amministratori e titolari. Questo nuovo servizio rappresenta un ampliamento dell’offerta di welfare aziendale, concepito per le imprese italiane di ogni dimensione, e si propone come una risposta alle attuali e future sfide demografiche e al loro impatto sul sistema sanitario nazionale.

L'attenzione al welfare aziendale diventa cruciale, soprattutto considerando che una parte significativa della spesa welfare è sostenuta dalle famiglie, i cui costi continuano a crescere. Attualmente, il 75% delle PMI ha sviluppato un modello di welfare di livello almeno medio, riscontrando un aumento dell'apprezzamento e dell'utilizzo dei servizi da parte dei dipendenti, oltre a una crescita del fatturato fino al 50% in caso di investimenti elevati nel welfare.

In questo scenario, Generali, leader nel mercato Health&Welfare, riafferma il proprio impegno a sostegno delle aziende e delle loro persone, estendendo le opportunità di welfare aziendale a enti pubblici e privati di qualsiasi dimensione e settore economico. Attiva Welfare si presenta con una struttura multisezione che include coperture per infortuni, invalidità permanente da malattia, diaria per malattie, assistenza e tutela legale, contribuendo così a completare l’offerta di Employee Benefit del primo assicuratore in Italia.

Massimo Monacelli, Generali Manager di Generali Italia, e Francesco Bardelli, Chief Health&Welfare and Connected Business Development Officer di Generali Italia e CEO di Generali Welion, hanno dichiarato: “Generali, oltre a essere la prima Compagnia di assicurazioni in Italia, è un grande produttore, fornitore e promotore della cultura di welfare, operando su tre direttrici: iniziative per i 14 mila dipendenti, progetti dedicati al supporto culturale e alla promozione del welfare e soluzioni sempre più integrate e innovative per le imprese. Oggi, con Attiva Welfare, integriamo la nostra offerta Employee Benefit per le imprese a beneficio delle famiglie e della comunità all’interno delle quali esse operano, grazie alla consulenza di valore delle Reti commerciali Generali Italia e Cattolica su tutto il territorio. È in questo modo che interpretiamo il ruolo sociale dell’assicuratore e che teniamo fede alla nostra ambizione: essere Partner di Vita di famiglie e imprese in ogni momento rilevante”.

Attiva Welfare non solo innova, ma arricchisce anche l’offerta esistente, supportata dalla consulenza dei Welfare Specialist, che affiancano la Rete Commerciale nella relazione e nei contenuti specialistici per fornire soluzioni personalizzate. La nuova soluzione assicurativa è modulabile in base alle esigenze specifiche delle imprese, suddivisa in quattro sezioni: la Sezione Benessere, Infortuni, la Sezione Protezione Plus, Invalidità Permanente da Malattia, la Sezione Salute e la Sezione Prevenzione e Assistenza. Ognuna di queste sezioni è pensata per garantire un’ampia gamma di coperture e servizi, dalle indennità per infortuni e malattie alla consulenza legale, rendendo Attiva Welfare un alleato fondamentale per le aziende e i loro dipendenti.