Generali e Cattolica: al via la 45° edizione del 'Meeting per l’amicizia fra i popoli'

Generali e Cattolica: presentata la 45° edizione del 'Meeting per l’amicizia fra i popoli', in programma a Rimini dal 20 al 25 agosto

Anche quest’anno, Generali, attraverso la sua business unit Cattolica, sarà protagonista al Meeting per l’amicizia fra i popoli, l’importante evento annuale che si svolgerà a Rimini dal 20 al 25 agosto. Questo incontro, nato nel 1980 con l’intento di “incontrare, conoscere e portare a Rimini tutto quello che di bello e buono c’è nella cultura del tempo”, vedrà l’allestimento della Piazza Generali Cattolica all’interno degli spazi fieristici dell’evento. Questo spazio sarà dedicato all’incontro, confronto e condivisione, accogliendo il pubblico con un’iniziativa simbolica e interattiva: il “Pozzo dei desideri”.

Il Pozzo dei desideri, situato al centro della piazza, inviterà i partecipanti a esprimere i propri desideri per sé o per il mondo, scrivendoli con pennarelli colorati sulle sedute in legno bianco. Questi desideri saranno poi raccolti e trasformati in un foto-racconto che sarà condiviso sui canali social di Generali e Cattolica, nonché in una installazione collettiva che rappresenterà simbolicamente l’essenza dei desideri e il loro potere di trasformare il mondo. Il tema della 45^ edizione del Meeting, “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?”, risuona perfettamente con l’iniziativa di Generali, che intende riflettere su ciò che è veramente essenziale nella vita umana.

Francesco Bardelli, Chief Health & Welfare e Connected Business Development Officer di Generali Italia, e Igor Boccardo, Amministratore Delegato del Gruppo Leone Alato, hanno dichiarato: “Siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno il Meeting per l’amicizia fra i popoli, di cui condividiamo valori, visione e missione. Piazza Generali Cattolica e il suo Pozzo dei desideri rappresentano la nostra ambizione in termini di sostenibilità, come esemplificato nel piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. Questo piano mira a contribuire alla creazione di una società sana, resiliente e sostenibile, dove le persone possano progredire e prosperare con rinnovata fiducia. La nostra partecipazione al Meeting consolida il nostro ruolo di impresa responsabile e il nostro impegno verso il bene comune.”

La Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore di Generali, operante all'interno del vasto panorama assicurativo italiano, dimostra ulteriormente il suo impegno con questa presenza al Meeting, confermando e rafforzando il legame con la Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.