Generali e Cattolica insieme per il futuro delle famiglie italiane: nasce l'offerta Protection

Generali e Cattolica lanciano la nuova offerta Protection con le soluzioni 'Scegli Col Cuore Progetti' e 'Cattolica Domani Progetti'

Generali e la sua Business Unit Cattolica hanno lanciato una nuova offerta Protezione, che risponde ai bisogni emergenti delle famiglie italiane con due soluzioni: “Scegli Col Cuore Progetti” e “Cattolica Domani Progetti”. Queste polizze, ideate per accompagnare i progetti di vita attraverso le varie fasi dell'esistenza, offrono una copertura assicurativa con capitale decrescente per adattarsi alle esigenze finanziarie che cambiano nel tempo. Dall'acquisto della casa alla genitorialità e fino all'invecchiamento attivo, le polizze sono studiate per sostenere chi ha un finanziamento (Credit Protection) o chi affronta impegni economici decrescenti, fornendo così una protezione mirata e sostenibile nel tempo.

Massimo Monacelli, Direttore Generale di Generali Italia, ha spiegato: "Come Generali, vogliamo essere vicini alle persone in ogni momento rilevante: per questo analizziamo lo scenario e progettiamo soluzioni assicurative per soddisfare i bisogni emergenti e proteggere i nostri clienti, tenendo fede all' ambizione di essere Partner di Vita. La nostra nuova offerta a capitale decrescente risponde a priorità sempre più urgenti dettate da un contesto che vede la necessità di tutelare il proprio futuro in base al momento di vita in cui ci si trova. Con queste nuove soluzioni, rese distintive dalla consulenza di valore delle Reti Generali Italia e Cattolica, ribadiamo la centralità della Protezione nella nostra strategia e nel nostro modello di business".

Per chi stipula un mutuo, “Scegli Col Cuore Progetti” e “Cattolica Domani Progetti” offrono una copertura in linea con l'ammortamento francese – il metodo di calcolo più comune per il rimborso dei mutui. Con un TAN predefinito al 5%, le polizze garantiscono copertura anche in caso di tassi elevati e includono una sovra-copertura cautelativa in caso di tassi inferiori. In Italia, l'età media per l'acquisto della prima casa con mutuo è di circa 40 anni, per una durata media di 25 anni e un capitale finanziato superiore ai 150.000 euro.

Nella sfera della genitorialità, mantenere un figlio fino ai 18 anni comporta in media un costo di circa 175.000 euro, cifra che vende a 200.000 euro considerando anche gli studi universitari. “Scegli Col Cuore Progetti” e “Cattolica Domani Progetti” consentono alle famiglie di assicurare una protezione finanziaria per l'educazione e la crescita dei figli, con un capitale più elevato nella fase iniziale della vita del bambino e una copertura estesa nel tempo, allineata agli impegni della famiglia.

Per chi cerca una tutela a lungo termine per i progetti che accompagnano l'invecchiamento attivo, queste polizze offrono una valida alternativa alle coperture a capitale costante, consentendo una durata maggiore e un capitale iniziale più alto a parità di premio. Inoltre, le polizze prevedono una durata di pagamento dei premi più breve rispetto alla durata della copertura, consentendo di rimanere protetti anche nell'ultima fase del contratto senza ulteriori pagamenti.

La nuova offerta Protezione include anche WBenessere, un servizio dedicato alla salute che consente di accedere a tariffe agevolate per visite e accertamenti diagnostici in strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia. Tramite il sito di Generali o l'App MyGenerali, gli assicurati possono prenotare visite specialistiche e accertamenti, semplificando la continuità dei check-up e promuovendo la prevenzione.