Generali evolve 'Rinnova Valore Bonus', la soluzione vicina ai risparmiatori

Generali: al via 'Rinnova Valore Bonus', la nuova soluzione per rispondere al contesto economico ed essere al fianco dei risparmiatori

Generali ha evoluto Rinnova Valore Bonus, una soluzione assicurativa di investimento multi-opzione, ideata per rispondere alle esigenze dei risparmiatori italiani in cerca di maggiore solidità e rendimenti stabili nel tempo. Questo lancio avviene in un contesto caratterizzato da tassi di interesse elevati, inflazione crescente e una significativa quantità di liquidità sui conti correnti, che in Italia supera i 1.500 miliardi di euro. Nonostante un leggero cambio di tendenza, i depositi e i conti correnti rappresentano ancora circa il 30% della ricchezza totale accantonata nel paese.

In risposta a questo scenario, Generali presenta Rinnova Valore Bonus, una soluzione a premio unico che arricchisce l’offerta Vita della compagnia assicurativa leader in Italia. Rinnova Valore Bonus offre tre diverse opzioni di investimento: la nuova Multi-gestione, che combina le gestioni separate Gesav e Royal Fund per coniugare solidità, stabilità e rendimento; Geval $, un'opzione completamente in gestione separata, che offre ulteriori opportunità di diversificazione valutaria; e Royal Fund, riservata ai contraenti della soluzione Long Term Care di Generali, "Scegli per una Lungavita", sottoscrivibile dal 1° giugno al 6 agosto di quest'anno.

Giancarlo Bosser, Chief Life Officer, e Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia, hanno dichiarato: “Generali, oltre a essere la prima Compagnia di assicurazioni in Italia, vanta una solida esperienza nel risparmio gestito, arrivando a detenere 775 miliardi di euro di asset: vogliamo mettere a disposizione la nostra competenza, e quella della nostra Rete unica e distintiva, per permettere alle persone di dare il valore che desiderano al proprio investimento e al proprio futuro. Rinnova Valore Bonus, è il risultato di un’attenta riprogettazione che si è posta l’obiettivo di rispondere all’attuale scenario e che combina redditività e solidità in un’unica soluzione, per essere Partner di Vita dei risparmiatori in Italia”.

Una delle caratteristiche distintive di Rinnova Valore Bonus è il bonus fedeltà: alla sesta ricorrenza annuale, i clienti potranno beneficiare di un bonus pari all’1,0% sul capitale rivalutato al momento della liquidazione. Inoltre, fino al 6 agosto, per accompagnare il lancio, è prevista un’iniziativa che azzera il trattenuto del primo anno sulle gestioni separate in caso di nuova liquidità. Rinnova Valore Bonus è anche esente da imposta di bollo e beneficia di una tassazione agevolata sui rendimenti rispetto ad altri investimenti finanziari. Inoltre, è esente da imposte di successione, impignorabile e insequestrabile nei limiti di legge, garantendo che tutto il capitale sia destinato ai propri cari in caso di decesso dell'assicurato.