Generali Italia sostiene "Il cielo è di tutti": il concerto per piccoli cori all’Arena di Verona

Generali Italia è Family Partner dell'Arena di Verona: il 10 maggio in scena il concerto dei piccoli cori 'Il cielo è di tutti'

Sabato 10 maggio, alle ore 16, l'Arena di Verona ospiterà "Il cielo è di tutti", un evento speciale dedicato ai piccoli cori e ai grandi sogni. Il celebre anfiteatro sarà il palcoscenico di un emozionante concerto che vedrà protagonista il Piccolo Coro dell’Antoniano, esibendosi con i brani più amati dello Zecchino d’Oro. Ad accompagnarlo, i cori della Galassia dell’Antoniano provenienti da diverse città italiane, insieme alle voci bianche veronesi del coro di A.Li.Ve, diretto dal Maestro Paolo Facincani, e di A.d'A.Mus, coordinato da Elisabetta Zucca.

L’evento sarà presentato dal vivo da Walter Rolfo, scrittore, autore e appassionato di illusionismo, noto anche per il suo ruolo di testimonial del progetto "Vite - Storie di Felicità" promosso dalla Fondazione della Felicità ETS, di cui è Presidente. Sul palco, in via straordinaria, si esibiranno anche Mìmi e Nartico, talenti dello Zecchino d’Oro.

A un mese dall’apertura della 102ª edizione dell’Opera Festival, la Fondazione Arena di Verona, in collaborazione con Antoniano e con il sostegno di Generali Italia, porta nell’antico anfiteatro romano centinaia di bambini e ragazzi per un appuntamento musicale unico. Il concerto arricchisce l’offerta di Arena Young, il progetto artistico-formativo rivolto a scuole, giovani e famiglie, realizzato anche grazie al contributo della Provincia di Verona. La missione della Fondazione Arena, infatti, è quella di diffondere e promuovere l’arte e la musica, contribuendo alla formazione culturale del pubblico di ogni età.

Ispirato alla celebre poesia di Gianni Rodari, tratta dal volume "Filastrocche in cielo e in terra" pubblicato nel 1960, lo spettacolo unirà musica, intrattenimento e solidarietà. Il ricavato dell’evento sarà in parte destinato alle iniziative benefiche dell’Antoniano a sostegno di famiglie in difficoltà, offrendo un aiuto concreto a mamme, papà e bambini che vivono situazioni di fragilità.

Per la prima volta, l’Arena di Verona inserisce nel suo prestigioso cartellone un evento pensato appositamente per i più piccoli e per le loro famiglie. "È la prima volta che l’Arena di Verona inserisce nel ricco programma di spettacoli dal vivo un evento dedicato ai bimbi e alle famiglie, e ne siamo davvero orgogliosi", dichiara Cecilia Gasdia, Sovrintendente di Fondazione Arena di Verona. "Stiamo moltiplicando i progetti e le iniziative per i bambini perché crediamo fortemente che siano un pubblico importante già oggi, che merita attenzione, che ha bisogno di lasciarsi emozionare dalla musica e dal teatro, così come di fare esperienze dal vivo e non solo digitali. Ringrazio l’Antoniano che ha accolto fin da subito il nostro invito e Generali Italia che ha creduto fortemente in questo progetto".

Anche Generali Italia esprime il proprio entusiasmo per questa iniziativa. "Abbiamo scelto di essere Family Partner dell’Arena di Verona, una partnership che ci rende particolarmente orgogliosi perché ci consente di esprimere al meglio il nostro impegno e la nostra vicinanza a territori, persone e comunità. Lo spettacolo Il cielo è di tutti è una iniziativa storica e di grande impatto, che siamo certi accoglierà il favore di tante persone e che ancora una volta sottolinea l’impegno di Generali a sostenere il valore della cultura, dell’arte e dell’educazione musicale come strumento di crescita personale e collettiva", spiega Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia.

Grande soddisfazione anche da parte dell’Antoniano. "Siamo molto felici di tornare con il Piccolo Coro all’Arena di Verona, una cornice magnifica e importante, per stare insieme a tante famiglie e tanti bambini", afferma fr. Giampaolo Cavalli, Direttore dell’Antoniano di Bologna. "Sarà un evento all’insegna della musica. Il titolo dell’evento ‘Un concerto per piccoli cori e grandi sogni’ ci ricorda come i sogni dei bambini siano un tesoro prezioso da proteggere, perché sono il seme per un futuro migliore per tutti. La musica ci dà questa opportunità: nella particolarità di ognuno essere un’unica voce di speranza".

I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 21 marzo sul sito arena.it, nel circuito Ticketone e presso la biglietteria dell’Arena di Verona. Il costo è di 5 euro per bambini sotto i 14 anni e per over 65, mentre per gli adulti il prezzo sarà di 10 euro.