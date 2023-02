Generali promuove borse di studio in onore di Ermanno Pitacco

Generali, istituite borse di studio in memoria dello studioso e docente Ermanno Pitacco

Generali annuncia l’istituzione di una borsa di studio e il cofinanziamento di una posizione di Ricercatore Junior, in collaborazione con il MIB Trieste School of Management e con il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS) dell’Università di Trieste, per onorare la memoria del professor Ermanno Pitacco, studioso e docente di fama internazionale, spentosi nell’autunno 2022 all’età di 75 anni.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Trieste nel corso di un evento commemorativo del professor Ermanno Pitacco presso il MIB Trieste School of Management. Generali istituirà per l’Anno Accademico 2023-2024 una borsa di studio intitolata a Pitacco presso il corso Master in Insurance & Risk Management. Inoltre, cofinanzierà con l’Università di Trieste una posizione di Ricercatore Junior nel settore delle Scienze statistiche e attuariali.

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, presidente del MIB Trieste School of Management, ha affermato: “La figura e l’esempio di Ermanno Pitacco, tra i più importanti studiosi delle Scienze Statistiche ed Attuariali sia a livello nazionale che internazionale, hanno formato negli anni generazioni di attuari, che hanno avuto modo di far parte della famiglia di Generali. Con queste iniziative vogliamo mantenerne viva la lezione, di eccellenza nella ricerca e nell’attività didattica, affinché questo ambito di studi continui a crescere aiutando i giovani più promettenti”.

Pitacco è stato un docente di grande spessore e di ampia fama presso l’Università degli Studi di Trieste, dove è stato Professore Ordinario di Matematica Attuariale e Tecniche Assicurative dal 1981 e tra i fondatori del corso di laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali. Matematico ed esperto della tecnica delle assicurazioni, il professore è stato anche ideatore e Direttore Accademico del Master in Insurance & Risk Management di MIB Trieste School of Management.

Protagonista degli Attuari italiani e da sempre attivo nel mondo attuariale, Ermanno Pitacco è stato Presidente del Comitato del Friuli Venezia Giulia dell’Ordine Nazionale degli Attuari e Affiliate Member dell’Institute and Faculty of Actuaries (UK). Nel 1996 è stato insignito dall’Accademia Nazionale dei Lincei del prestigioso premio INA per la Matematica attuariale e nel 2011 ha ricevuto l’altrettanto autorevole Premio internazionale “Bob Alting von Geusau Memorial” riservato agli studi attuariali.