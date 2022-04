Genertel, al via la nuova campagna ADV “Facciamola Semplice”

Genertel presenta “Facciamola Semplice”, la nuova campagna pubblicitaria 100% nativa digitale

Genertel conferma l’ambizione ad essere la prima grande insurtech italiana e lancia la campagna pubblicitaria “Facciamola Semplice”, con l’obiettivo di raccontare la nuova strategia, 100% nativa digitale, e la la nuova brand identity di Genertel e Genertel Life.

Maurizio Pescarini, CEO e General Manager di Genertel e Genertel Life, ha commentato: “Il lancio della campagna “Facciamola Semplice” è per noi un momento molto importante perché torniamo a raccontarci attraverso la pubblicità. Lo facciamo con un investimento significativo e un approccio media multicanale (TV, radio, digital, stampa) invitando a più livelli a scoprire come proponiamo di 'far vivere tutto il buono dell’assicurazione'. La Nuova Genertel 100% nativa digitale, basata su 5 tecnologie e su 4 ecosistemi di bisogno si propone di trasformare il nostro modello operativo e fornire un’esperienza memorabile al Cliente. Un nuovo modo di vivere l’assicurazione, straordinariamente semplice e intuitivo, con la grafica che diventa essa stessa parte del prodotto e una nuova visual identity moderna di grande personalità. La campagna, ribattezzata “Facciamola Semplice”, riprende il nostro payoff e nello storytelling raccontiamo come la nuova offerta di Genertel sia semplice, personalizzabile e conveniente, per dare ai nostri Clienti un’esperienza unica e memorabile. La campagna riprende le grafiche e il family feeling della nostra nuova brand identity per posizionare coerentemente il messaggio e caratterizzare Genertel con elevata distintività”.

La campagna, firmata dell’agenzia M&C Saatchi, è on air sui principali network nazionali, con una pianificazione che comprende spot TV, radio, stampa, social media e altre piattaforme web suddivisa, in tre fasi nel 2022: la prima in avvio nel mese di aprile, la seconda a giugno e la terza fase in autunno.

A sole poche settimane dal lancio della nuova Genertel, la compagnia si è aggiudicata il premio “Eletto Prodotto dell’Anno 2022” nella categoria Simple Customer Experience per “Nuove piattaforme app e sito e rinnovata offerta di protezione assicurativa per l'Auto”.