Genertel e FCA Bank: arriva la polizza Protezione Sport Invernali

Genertel, dalla partnership con FCA Bank nasce la polizza on demand Protezione Sport Invernali

Grazie alla partnership consolidata con Genertel, compagnia assicurativa diretta di Generali e 100% nativa digitale, FCA Bank amplia la propria offerta di polizze on demand lanciando Protezione Sport Invernali, la nuova copertura assicurativa attiva in appena un’ora dal pagamento che tutela se stessi e i propri cari dagli imprevisti delle vacanze in montagna. La soluzione è l’ultima nata dalla pluriennale collaborazione strategica tra Generali e FCA Bank, che hanno dato vita, coinvolgendo la società partecipata da Generali Yolo, a un ecosistema per sviluppare servizi avanzati per le nuove forme di mobilità. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza cliente sempre più personalizzata e integrata.

La polizza online è sottoscrivibile in pochi istanti tramite il portale My FCA Bank, scegliendo il periodo di interesse, dal fine settimana alla stagione intera, e la configurazione desiderata. Si va da Plus, che fornisce una protezione base comprensiva di assistenza, responsabilità civile, rimborso spese di ricerca e soccorso e indennizzo per infortuni sportivi, a Premium, che integra la copertura con diaria da ricovero e tutela legale.

Protezione Sport Invernali integra il portafoglio di polizze on demand con cui FCA Bank, in collaborazione con Genertel e Yolo, propone formule smart per tutelarsi da ogni imprevisto. La Compagnia diretta di Generali, protagonista di un profondo processo di trasformazione tecnologica e digitale, punta a rivoluzionare l’esperienza del cliente rendendola più semplice, conveniente e personalizzata, grazie all’uso esteso e sapiente della tecnologia e a un consistente ecosistema di partnership.

Sono due le soluzioni assicurative sviluppate da FCA Bank in collaborazione con Genertel: Assicurazione Casa e RCA Digital Classic. La prima tutela l’abitazione dai rischi collegati alle attività domestiche e di tempo libero, mentre la seconda è una soluzione assicurativa per auto e veicoli commerciali ad alimentazione tradizionale o ibrida, che protegge non solo da danni involontariamente causati a terzi ma anche da piccoli inconvenienti, grazie alla "protezione imprevisti".