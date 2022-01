Gli scatti d'Affari - La nuova sede Louis Vuitton

Gli scatti d'Affari

Symbiosis Building Futura: la nuova sede Louis Vuitton

I nuovi uffici del colosso del lusso Lvmh, multinazionale francese proprietaria di oltre 70 marchi tra cui Louis Vuitton, Bulgari, Dior e Moët & Chandon, verranno allestiti a Symbiosis (vicino alla Fondazione Prada). La porzione dell’immobile in cui Lvmh Italia trasferirà la propria sede accoglierà i 170 dipendenti dell’azienda ed è stata scelta per i suoi elevati standard di comfort e per l’identità green che si declina nella presenza di terrazze ai piani e aree verdi comuni.