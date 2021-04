Global Risk Profile, crescita in Italia con un’apertura a Milano

Global Risk Profile apre un ufficio commerciale a Milano. Nel board Italiano Francesco Perrini e Fabio Vaccarono

Global Risk Profile (GRP), azienda svizzera leader nei servizi di compliance, annuncia l'apertura ufficiale di un ufficio commerciale a Milano. Nata nel 2009, GRP offre soluzioni avanzate di Due Diligence, sviluppate con l'obiettivo di prevenire i rischi di corruzione e riciclaggio di denaro, unitamente alla compliance ESG. Dal 2017 la società ha una sede anche a Parigi.

"La decisione di espandere la nostra presenza in Italia è stato un passo logico nella nostra strategia di crescita aziendale", ha affermato Joël Pastre, CEO di GRP.

Nel board italiano, presieduto dal Prof. Francesco Perrini, figurano anche Fabio Vaccarono, Vice President di Google, Simone Crolla, Segretario Generale dell’American Chamber of Commerce in Italy, l’Avv. Andrea Mascetti, oltre al CEO di GRP Joel Pastre. Nel comitato etico e di sostenibilità l’Avv. Federico Maurizio D’Andrea, l’Avv. Marco Reggiani e Alessandro Albano.

Inoltre, come parte di questa nuova impresa, Global Risk Profile accoglie due membri del team esperti per rafforzare lo sviluppo del Global Risk Profile in Italia: Gianbattista Creatore Head of Sales e Virginia Intorcia Head of Business Development per GRP Italia.

"L'apertura di un ufficio a Milano oltre alla nostra presenza a Torino rafforzerà ulteriormente le nostre capacità di servizio in questo mercato sempre più esigente", ha affermato Virginia Intorcia.

I servizi di GRP includono un'ampia gamma di strumenti per trattare le questioni ambientali e dei diritti umani che stanno acquisendo sempre più importanza. Insieme al Global Corruption Index (GCI), GRP ha sviluppato un indice ESG (ESGI), che riunisce varie dimensioni per facilitare in modo significativo i processi di conformità.