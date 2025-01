Globant apre l'headquarter a Milano: affidata ad Agilité la realizzazione degli spazi

Globant affida ad Agilité la realizzazione del suo primo headquarter italiano a Milano: un ufficio innovativo e orientato al benessere dei dipendenti

Globant, azienda leader nella trasformazione digitale delle imprese, ha affidato a Agilité, una delle principali società di costruzioni paneuropee, la realizzazione del suo primo headquarter in Italia, situato nella zona di Porta Nuova Garibaldi a Milano. Questo nuovo ufficio è stato progettato sulla base di un concept architettonico sviluppato da Il Prisma, società internazionale di progettazione e architettura. L’edificio che ospiterà il nuovo quartier generale si trova in Corso Como 15 ed è di proprietà di Colliers Global Investors Italy SGR. Recentemente, l’immobile ha beneficiato di un intervento di riqualificazione significativa, in particolare nella facciata principale, curato da Lombardini22. Colliers PP&D ha svolto il ruolo di project manager per Globant durante la fase di progettazione.

Agilité, una società certificata B-Corp nel settore delle costruzioni, ha curato per Globant il progetto "detail to build", occupandosi dello sviluppo del progetto esecutivo architettonico e impiantistico, che comprende impianti meccanici, elettrici e speciali, oltre alla realizzazione dei disegni costruttivi per gli arredi su misura. La società ha anche svolto un’attività di value engineering, utilizzando materiali alternativi per ottimizzare i costi e rispettare il budget stabilito. L'ufficio, dallo stile confortevole e non convenzionale, si sviluppa su un unico piano del terzo piano, coprendo una superficie di 600 mq. Lo spazio è suddiviso in diverse aree funzionali, tra cui open space con 100 postazioni non fisse, tre sale meeting di dimensioni più contenute e una board room. A completare il design, un'area chill-out che occupa il 40% dello spazio, dotata di un bancone bar, dispenser per la birra e un bigliardino, oltre a comodi divani e poltrone dal design moderno. Questa zona è caratterizzata da pareti nere e neon verde lime che richiamano l’immagine coordinata di Globant.

L'azienda ha anche pensato al benessere dei dipendenti, dedicando uno spazio specifico alle neomamme con una "mother room", dotata di poltrona e piccola cucina per un momento di relax durante l’allattamento. Per migliorare l’acustica e il comfort, sono stati installati pannelli fonoassorbenti, soffitti in celenit e pavimenti che combinano moquette e PVC effetto legno. Inoltre, per garantire maggiore privacy, sono stati creati dei phone-booth, spazi silenziosi dotati di poltrone, scaffali e prese elettriche. Il design dell'ufficio rispecchia l'intento di creare un ambiente giovane, dinamico e multifunzionale, capace di stimolare la sinergia tra i dipendenti e favorire il networking. L’atmosfera si rifà a quella di uno spazio domestico, alternando aree di lavoro e relax per promuovere un contesto di lavoro sereno e produttivo.