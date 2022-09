Grana Padano DOP, al via restyling logo e nuova campagna

Grana Padano DOP, parte il 2 ottobre la campagna di comunicazione che presenterà il nuovo logo

Grana Padana DOP cambia abito intervenendo con un restyling del celeberrimo logo per adattarsi ai nuovi stili di comunicazione. Immutato dal 1954 e oggi simbolo di italianità nel mondo, per annunciare l'adozione del nuovo marchio distintivo, il Consorzio ha scelto la Fashion Week 2022, settimana italiana più glamour di Milano. Il restyling del logo punta ad allinearsi alle moderne forme di comunicazione, pur mantenendo i tratti ormai distintivi che si collocano come elementi essenziali della brand identity e brand awareness che il logo Grana Padano ha acquisito negli anni.

Renato Zaghini, Presidente del Consorzio Grana Padano DOP, ha dichiarato: “In linea con il piano marketing 2022-2024, con l’introduzione del nuovo logo, si aggiunge un ulteriore e importante capitolo della storia millenaria del Grana Padano. Il logo rivisitato, aumentando la brand awareness del marchio, diventa ancor di più l’emblema di un formaggio dal sapore unico, frutto dei luoghi in cui è prodotto e della qualità delle materie prime che lo compongono”.

Nel dettaglio, oltre ad una leggera modifica grafica, l’elemento significativo è la sostituzione del font “Futura Bold” adottato in precedenza, con uno nuovo ideato e realizzato appositamente per il formaggio Grana Padano che, depositato dal Consorzio, sarà utilizzabile solo ed esclusivamente per contraddistinguere il formaggio Grana Padano DOP. Altre modifiche riguardano l’indicazione univoca delle stagionature sulle confezioni e l’introduzione della nuova categoria “RISERVA - Oltre 24 Mesi”.

“Con il nuovo logo ribadiamo l’unicità del prodotto e con le nuove indicazioni sulle stagionature diamo più informazioni, maggiore trasparenza e chiarezza ai consumatori di un formaggio simbolo, al pari della moda, della nostra identità nazionale, le cui caratteristiche di assoluta eccellenza, che l’hanno reso il formaggio DOP più conosciuto e consumato al mondo, restano invariate e fedeli alla ricetta originale", ha aggiunto Renato Zaghini.

Le novità così introdotte richiederanno un po' di tempo affinchè si possano ritrovare in commercio le nuove confezioni in versione restyling e pertanto per un certo periodo sarà possibile ritrovare in commercio Grana Padano sia con la nuova che con la precedente grafica. Un'ulteriore novità che riguarda il percorso di rinnovamento che il Consorzio Grana Padano DOP sta affrontando in questo momento, riguarda l'adozione della nuova agenzia pubblicitaria Serviceplan Italia, guidata dal Ceo e Cco Stefania Siani, che subentra così, dopo otto anni, ad Havas Milan. La prima campagna pubblicitaria, al via da domenica 2 ottobre, promuoverà proprio il nuovo marchio adottato dal Consorzio e realizzato da Packaging in Italy, l’hub di design di Parma guidato da Michele Bondani.