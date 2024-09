GreenIT e CIP guidano l’innovazione dell’eolico offshore nel Mediterraneo: nasce Divento

GreenIT e CIP presentano Divento: la partnership che guida l’eolico offshore nel Mediterraneo

GreenIT, la joint venture italiana nelle energie rinnovabili tra Plenitude (società controllata da Eni) e CDP Equity (Gruppo CDP), e Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), attraverso i suoi Fondi Flagship, hanno annunciato il lancio di Divento, il nuovo naming della partnership dedicata allo sviluppo di un portafoglio di 5 progetti eolici offshore galleggianti in Italia, con una capacità complessiva di 3 GW.

Una volta costruiti e in funzione, gli impianti, situati a circa 30 km al largo delle coste siciliane, laziali e sarde, produrranno circa 8TWh di energia rinnovabile, sufficiente a soddisfare i consumi elettrici di circa 2,5 milioni di famiglie italiane e contribuiranno agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Italia, come indicato nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030.

I progetti eolici offshore di Divento utilizzeranno fondazioni galleggianti, sviluppate con soluzioni tecniche innovative per minimizzare l'impatto ambientale e visivo. I progetti beneficeranno anche di sinergie tecnologiche e logistiche con le altre iniziative eoliche offshore gestite all'interno della partnership. Divento ha l'ambizione di aprire la strada all'eolico offshore galleggiante nel Mediterraneo e diventare, grazie alla sua solidità finanziaria e industriale, un attore chiave nel mercato italiano.

La partnership ha già ottenuto lo scorso 21 marzo, per il progetto 7Seas Med (250MW), il Decreto relativo alla Valutazione Impatto Ambientale (VIA), la prima rilasciata per un grande parco eolico offshore nel Mediterraneo. Il raggiungimento di questo significativo traguardo rappresenta il risultato di cinque anni di sviluppo attivo e di coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Copenhagen Offshore Partners sta coordinando lo sviluppo del portafoglio Divento, insieme a GreenIT e con il supporto di iLS e 7SeasWind Power, i fondatori originari dei progetti.

"Siamo entusiasti di annunciare il nuovo nome e logo della nostra partnership italiana per l'eolico offshore galleggiante. Il mercato italiano di questo settore ha solidi fondamentali a lungo termine e Divento è in una posizione ideale per cogliere le opportunità del mercato", ha dichiarato Michael Hannibal, Partner di CIP.

"Il lancio di Divento arriva in un momento cruciale per il settore eolico offshore in Italia. Il nostro progetto siciliano, 7Seas Med, ha ottenuto il primo decreto VIA per questo tipo di impianti che, grazie alla nuova tecnologia basata su fondazioni galleggianti, potranno essere installati lontano dalla costa e beneficiare dei venti migliori", ha raccontato Alessandro Della Zoppa, Head of Renewables Plenitude.

"CDP vuole essere in prima linea nella transizione energetica italiana, una ‘Just Transition’ è nel nostro DNA e in quello che facciamo ogni giorno. Da quando abbiamo iniziato nel 2022 la collaborazione con i nostri Partner, abbiamo sempre creduto che lo sviluppo dell'industria dell'eolico galleggiante offshore avesse un enorme potenziale per l'Italia e per il suo posizionamento nel Mediterraneo", ha dichiarato Davide Manunta, Head of Equity Investments & Portfolio Management, CDP Equity.