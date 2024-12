GRS presenta Senstation Winter 2024: la magia del Natale torna alla Stazione Centrale di Milano

Milano, GRS: Senstation Winter porta il Natale in Stazione Centrale con una pista di pattinaggio e tanto altro intrattenimento

Milano riscopre la magia delle feste con Senstation Winter, un progetto che trasforma la Stazione Centrale e Piazza Duca D’Aosta in un luogo di meraviglia e condivisione. Ideato da Grandi Stazioni Retail, l’evento celebra il Natale con un grande albero illuminato da migliaia di luci LED, che diventa simbolo di unione per cittadini e turisti. L’atmosfera natalizia prende vita con una pista di pattinaggio, scenografie incantevoli e spettacolari proiezioni che animano le facciate della Stazione Centrale. L’intera area si trasforma in un palcoscenico dove si incontrano bellezza e tradizione, regalando emozioni indimenticabili a chiunque la attraversi.

Grazie alla collaborazione con Amazon Music, l’evento ospita momenti di intrattenimento esclusivi, con artisti e attività coinvolgenti pensate per rendere ancora più speciale l’esperienza natalizia. Un’illustrazione dal vivo e l’iconica Kiss Cam contribuiscono a creare ricordi unici, mentre il coinvolgimento della campagna di raccolta fondi “Sognare a Colori” sottolinea l’importanza della solidarietà, a sostegno del progetto di umanizzazione del reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi.

Concepito e realizzato da AADV Entertainment, Senstation Winter rappresenta una perfetta combinazione di tradizione e innovazione, offrendo un momento di gioia e comunità nel cuore della città. L’ingresso è gratuito, con l’unico costo legato all’eventuale noleggio dei pattini. Un’iniziativa che rinnova il legame tra Milano e la sua gente, celebrando il Natale con una luce tutta speciale.