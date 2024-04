Gruppo Cloud Care acquisisce la maggioranza di Crea.re Digital

Cloud Care: annunciata l'acquisizione della maggioranza di Crea.re Digital, un'alleanza per rivoluzionare il settore immobiliare e finanziario

Cloud Care, azienda leader nel panorama italiano dei servizi digitali, ha siglato un accordo epocale per l'acquisizione della maggioranza di Crea.re Digital e della sua innovativa piattaforma, vivoqui.it. Questa operazione segna un importante passo avanti nel mercato italiano, poiché unisce due realtà all'avanguardia nel settore digitale, aprendo nuove opportunità nel mondo dell'immobiliare e dei servizi finanziari.

Cloud Care, con sedi strategicamente posizionate in Novara, Roma, Milano, Napoli, Cagliari e Lucca, ha già consolidato la sua posizione nel settore utility e si sta espandendo con successo nei segmenti assicurativi e finanziari. Nel 2023, il Gruppo ha registrato ricavi consolidati superiori a 80 milioni di euro e più di 700.000 contratti digitali, evidenziando una crescita annua del 20% per il secondo anno consecutivo. L'acquisizione di Crea.re Digital rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di Cloud Care, che punta a diventare una delle principali realtà italiane nel settore.

Con oltre 200.000 annunci immobiliari e più di 4.000 agenzie registrate, vivoqui.it offre una piattaforma digitale completa per l'acquisto di immobili e la gestione dei mutui, avvicinando domanda e offerta in modo efficiente e trasparente. Grazie a questa operazione, Cloud Care completa una parte fondamentale del suo portfolio di offerte, includendo i mutui originati e istruiti attraverso un processo interamente digitale. Questo consente agli utenti di vivere un'esperienza unica, semplificando il processo di acquisto di un immobile e offrendo al contempo la possibilità di calcolare preventivamente la rata del mutuo più adatta alle proprie esigenze.

La reputazione di Crea.re Digital come una delle migliori realtà digitali sul mercato è stata confermata dal prestigioso Red Herring Award, che la colloca tra le Top 100 startup più interessanti di Europa, Asia e America. Questo riconoscimento testimonia l'impegno costante nell'innovazione e nell'eccellenza, valori condivisi anche da Cloud Care, che si propone di consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato italiano e internazionale. In un mondo sempre più orientato verso il digitale, l'alleanza tra Cloud Care e Crea.re Digital promette di rivoluzionare il settore immobiliare e finanziario, offrendo soluzioni innovative e accessibili a un numero sempre maggiore di utenti.

“Dopo il nostro ingresso nel segmento dell’intermediazione creditizia nel 2022 con l’acquisizione di Affida, realtà leader e in forte crescita, con oltre 500 agenti sul territorio, con il Ceo Stefano Grassi abbiamo deciso di separare l’attività territoriale, da quella puramente web, per offrire ai clienti che ci contattano via web una esperienza cliente totalmente digitale. Oggi a chi parte dalle ricerche di un mutuo per acquistare casa o un immobile online si presentano le diverse opzioni di mutui, e a completamento del percorso si offrono servizi assicurativi e utenze luce e fibra", ha affermato Andrea Conte Ceo e fondatore di Cloud Care.

Andrea Conte Ceo e fondatore di Cloud Care, ha concluso: "Tutto full digital ma il cliente, se lo desidera, può richiedere anche l’assistenza del nostro sistema ibrido: operatore umano + AI, ormai attivo da molti anni con successo e soddisfazione. Cloud Care opera con un modello di business di marketplace, che mette in contatto consumatori con fornitori in modo efficiente per entrambe le parti. I consumatori possono recarsi su un unico sito per richiedere una vasta scelta di prodotti pertinenti alle loro richieste/esigenze -anche combinandoli tra di loro per massimizzare il risparmio. Inoltre, questo modello di business, arricchito ora da Vivoqui, è anche di facile utilizzo per i fornitori che possono accedere, in maniera conveniente e flessibile, a milioni di clienti”.

“Sono particolarmente orgoglioso che il percorso di Crea.re Digital e nello specifico del portale Vivoqui entri in una nuova fase di sviluppo e crescita grazie all’investimento del Gruppo Cloud Care, riconosciuta come la piattaforma digitale più completa del mercato, caratterizzata da una forte presenza anche territoriale. Sono fiducioso che la collaborazione tra la nostra nuova realtà e i principali gruppi bancari italiani aiuterà a velocizzare la digitalizzazione dei mutui. Infine, grazie alla partnership con Tecma Solutions la proposta dei mutui digitali per le nuove costruzioni è stata già contrattualizzate su progetti che metteranno sul mercato oltre 2000 abitazioni tra Roma e Milano”, ha commentato Andrea Tessitore, presidente di Crea.Re Digital.