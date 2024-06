Gruppo Colombo e Politecnico di Milano insieme per il progetto '1000 Miglia'

Gruppo Colombo e Politecnico di Milano: al via la partnership per il progetto '1000 Miglia 2024'

Colombo Industrie Tessili, azienda nel settore tessile italiano, torna a collaborare con il Politecnico di Milano per l'evento 1000 Miglia 2024. Colombo Industrie Tessili ha sponsorizzato i tessuti del teamwear e fornito la confezione dei capi della prestigiosa kermesse. L’abbigliamento tecnico è composto da pantalone caratterizzato da un tessuto a elasticità diffusa, una giacca termosaldata con tessuto jacquard logato di natura tecnica e una polo stampata in capo con tecnica termo reattiva a temperature superiore a 26°, questo per dare un look vibrante nelle diverse ore della giornata. Questa collaborazione non solo enfatizza l'eccellenza italiana nel design e nella produzione, ma sottolinea anche l'importanza del connubio tra innovazione, design e qualità produttiva che caratterizza tutto il progetto.

Il Presidente di Colombo Industrie Tessili, Stefano Colombo, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con il Politecnico di Milano per la partecipazione alla 1000 Miglia 2024. Questo progetto, che unisce tecnologia all'avanguardia e tradizione italiana, rappresenta un impegno concreto verso l'innovazione e la qualità".

La partnership tra Colombo Industrie Tessili e il Politecnico di Milano si estende anche al progetto 1000 MAD (1000 Miglia Autonomous Drive), un'iniziativa concepita per testare la guida autonoma su strada pubblica. Guidato dal Politecnico di Milano in collaborazione con 1000 Miglia, 1000 MAD mira a validare il sistema di guida autonoma sviluppato dall’Università in un contesto reale e complesso.

Chiara Colombi, Professore Associato del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, ha commentato: "La collaborazione con Colombo Industrie Tessili ci ha permesso di materializzare la capacità del design di leggere stili di vita e occasioni d’uso contemporanei con tessuti e capi che ibridano il sapere artigianale con l’innovazione tecnologica".

Nel 2024, il progetto prevede la partecipazione alla 1000 Miglia di una nuova auto completamente elettrica: una Maserati GranCabrio Folgore. L'obiettivo è percorrere un numero di chilometri significativamente maggiore rispetto all'anno precedente e ampliare il numero di strade autorizzate, per testare una varietà ancora più ampia di percorsi. Il design della livrea della nuova auto a guida autonoma è stato svelato ufficialmente il 9 giugno 2024 presso il Villaggio 1000 Miglia, allestito in piazza Vittoria a Brescia. In questa occasione, è stato possibile vedere per la prima volta anche l’oggetto iconico denominato "avatar", installato all'interno del veicolo per simboleggiare l'intelligenza artificiale che pilota l'auto.

Il progetto 1000 MAD si distingue per la sua spiccata innovatività e per la sua capacità di esplorare la tecnologia attraverso una vasta gamma di scenari, contribuendo significativamente al futuro della mobilità a livello internazionale.