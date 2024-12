Gruppo FS, Trenitalia: completato la fornitura di 7 treni ibridi Intercity per Basilicata, Calabria e Puglia

Grupppo FS, Trenitalia: completata la consegna dei 7 treni ibridi Intercity che collegano Calabria, Basilicata e Puglia acquistati grazie ai fondi del PNRR

Trenitalia, parte del Gruppo FS Italiane, ha completato la fornitura di sette treni ibridi Intercity destinati a collegare Calabria, Basilicata e Puglia. I nuovi convogli, acquistati grazie ai fondi del PNRR, hanno iniziato a operare sulla linea ionica a partire da marzo, registrando un incremento del 15% nel numero di passeggeri durante la stagione estiva.

Questo traguardo segna il completamento della prima fase degli investimenti di Trenitalia, pari a 60 milioni di euro finanziati attraverso il PNRR, inseriti in un piano più ampio per il Sud, che prevede un ulteriore investimento di 600 milioni per l'acquisto di nuovi treni Intercity. Il primo treno ibrido, introdotto il 25 marzo sulla tratta Reggio Calabria-Taranto, è stato seguito nei mesi estivi dagli altri convogli, che hanno esteso il collegamento fino a Bari e Lecce. Questo ampliamento garantisce ora un collegamento diretto tra le località della linea ionica calabrese e le città pugliesi di maggiore importanza.

Prodotti da Hitachi, i nuovi treni ibridi Intercity combinano tecnologia avanzata con il comfort tipico del servizio Intercity. Sono progettati per essere sostenibili e innovativi, offrendo un’esperienza di viaggio ecologica grazie alla loro tripla alimentazione, elettrica, diesel e a batteria, che permette di ridurre le emissioni di CO₂ dell’83% rispetto ai treni diesel tradizionali. Inoltre, i consumi energetici sono significativamente ottimizzati. Ogni treno dispone di quattro carrozze, per un totale di 200 posti a sedere, con sedili realizzati in tessuto 100% derivato da plastiche riciclate. Sono presenti spazi dedicati per passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e otto postazioni per biciclette, sottolineando l’attenzione verso l’accessibilità e il trasporto multimodale.

Intercity, marchio storico di Trenitalia, continua a rappresentare una soluzione di viaggio capillare, confortevole e sostenibile. Con orari flessibili, itinerari adatti a diverse esigenze e l'opzione di viaggi notturni, il servizio promuove un’esperienza all’insegna di comfort, accessibilità, scoperta e libertà, contribuendo a una mobilità sempre più sostenibile.