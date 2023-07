Gruppo FS, la Freccia di luglio: "viaggi estivi a portata di treno"

Ferrovie dello Stato Italiane: la Freccia di luglio racconta ai lettori le più belle mete estive da raggiungere in treno

L’attrice Caterina Murino è il volto della Freccia di luglio. Scelta come madrina per l’80esima Mostra internazionale del cinema di Venezia, si racconta a tutto tondo: si definisce "una donna che non si ferma mai" impegnata nella sua professione, nel volontariato e nelle campagne contro l’abbandono degli animali. Tutte attività che la portano sempre, in senso figurato e letterale, a viaggiare.

E il viaggio, rigorosamente in treno, è il filo conduttore di questo numero, che propone ai suoi lettori le più belle mete estive coniugando cultura e natura all’insegna della sostenibilità. La prima tappa, consigliata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è il Parco archeologico di Pompei, raggiungibile direttamente da Roma in Frecciarossa a partire dal 16 luglio. Una novità che coniuga l’antichità di uno dei siti archeologici più famosi al mondo con la modernità, la tradizione e il comfort dell’Alta Velocità di Ferrovie dello Stato Italiane.

Treno e bellezza sono un binomio inscindibile, come dimostrano anche le numerose corse che collegano le località italiane marine e lacustri premiate con la Bandiera blu per la qualità dell’ambiente, da Sirmione a Catanzaro, passando per Orbetello. Ma l’estate è anche la stagione ideale per andare in montagna, alla scoperta dei rifugi panoramici del Garda Trentino, meta di escursionisti e buongustai. O per scoprire i tesori materiali e immateriali del Piemonte tutelati dall’Unesco, dalle residenze sabaude ai corni da caccia.