Gruppo FS: lavori ferroviari per un futuro sostenibile e integrato

Gruppo FS: al lavoro operai e tecnici per maggiore sicurezza, regolarità e puntualità

C’è una categoria di lavoratori che non conosce pause stagionali: sono gli operai e i tecnici dei cantieri ferroviari. Questi professionisti dedicano le loro giornate a garantire la manutenzione, il potenziamento e la realizzazione di nuove opere infrastrutturali al fine di garantire la circolazione sicura dei treni. Da nord a sud, i cantieri ferroviari procedono a ritmo serrato, giorno e notte, per trasformare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci in un sistema sempre più integrato e sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea.

I lavori di manutenzione e costruzione di nuove linee sono fondamentali non solo per migliorare i collegamenti ferroviari, ma anche per garantire sicurezza, regolarità e puntualità. Grazie all'accelerazione resa possibile dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) la rete ferroviaria può oggi essere considerata come una casa in ristrutturazione: nonostante i disagi, si continua a garantire i collegamenti principali, evitando chiusure totali come avviene in altri Paesi europei.

RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha programmato una serie di interventi straordinari per potenziare le principali linee ferroviarie del Paese, con l'obiettivo di innalzare gli standard di efficienza della rete e garantire un'infrastruttura moderna, accessibile e performante. Sono previsti circa 124 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 10 anni per migliorare la mobilità, colmare il divario tra nord e sud e collegare il sud all'Europa. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, RFI investe circa 3,5 miliardi di euro ogni anno.

Gli interventi con fondi PNRR includono la costruzione di nuove linee ferroviarie e la manutenzione straordinaria, oltre all'installazione di nuove tecnologie come l'ERTMS (European Rail Traffic Management System), scelto come standard unico dall'Unione Europea.

I benefici degli investimenti ferroviari sono immediati e tangibili, con un significativo impatto occupazionale diretto, indiretto e indotto. Nel 2024, si prevede che una spesa per investimenti di circa 9 miliardi di euro genererà un impatto complessivo di circa 6 miliardi di euro in termini di "Valore Aggiunto" e circa 81mila posti di lavoro, di cui il 33% rappresentato da donne.

La rete ferroviaria italiana, con i suoi 17mila km di lunghezza e oltre 2.000 punti di accesso, rappresenta una delle infrastrutture più estese e integrate al mondo. Grazie ai continui investimenti e all'innovazione tecnologica, l'Italia si pone come modello di eccellenza in Europa, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di CO2 e promuovendo un trasporto sempre più sostenibile.

Esempi di interruzioni dovute a cantieri ferroviari

Ma cosa sta succedendo davvero in Italia? Vediamo qualche esempio pratico delle interruzioni dovute a cantieri ferroviari e come si sta evolvendo la situazione.

Linea Milano-Bologna Alta Velocità: Dal 12 al 18 agosto 2024, il rinnovo di 6 deviatoi coinvolgerà tre aree di cantiere (Campegine, Rubiera e Modena). Circa 60 tecnici lavoreranno a rotazione per garantire la piena efficienza di questa tratta, con un investimento di 5 milioni di euro.

Linea Convenzionale Bologna-Prato: I lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, finalizzati a collegare i porti toscani ed emiliani con il nord Europa, continueranno fino al termine del 2025. Questo progetto coinvolge fino a 300 tecnici e prevede un investimento di oltre 530 milioni di euro.

Linea Convenzionale Napoli-Salerno: Gli interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico, che includono il consolidamento di ponti e viadotti e la soppressione di un passaggio a livello, richiederanno la sospensione della circolazione ferroviaria in determinati periodi. L'investimento totale ammonta a circa 7,5 milioni di euro.

Nonostante gli inevitabili disagi causati dai lavori di manutenzione, Trenitalia si impegna a mantenere la regolarità del servizio. I sistemi di vendita sono aggiornati per riflettere i nuovi orari e offrire informazioni tempestive ai passeggeri. Inoltre, il nuovo AD del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, ha istituito un tavolo permanente per affrontare le criticità e fornire la massima assistenza ai viaggiatori.

Ad oggi, i cantieri ferroviari non sono solo una dimostrazione di impegno e professionalità, ma anche un investimento fondamentale per un futuro in cui la ferrovia italiana continuerà a essere un pilastro di crescita, innovazione e sostenibilità.