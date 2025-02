Gruppo FS: Milano Centrale si illumina per il countdown verso Milano Cortina 2026

Gruppo FS illumina Milano Centrale per il countdown ufficiale di Milano Cortina 2026 e rafforza il piano di mobilità sostenibile

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in qualità di Mobility Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, celebra l'importante traguardo del "One Year to Go" con un evento spettacolare. A partire da questa sera e fino a sabato 8 febbraio, la facciata della Stazione di Milano Centrale si tingerà con i colori della bandiera italiana, accompagnando simbolicamente il countdown ufficiale verso l'inizio della manifestazione sportiva.

La proiezione, visibile in loop dalle 18 fino a mezzanotte, rappresenta un omaggio ai valori di sport, inclusione e sostenibilità che caratterizzano i Giochi di Milano Cortina 2026. Un'iniziativa che sottolinea l’impegno del Gruppo FS nel supportare l’evento non solo dal punto di vista simbolico, ma anche attraverso un concreto piano di mobilità e servizi. Grazie alla partnership con Fondazione Milano Cortina 2026, il Gruppo FS punta a realizzare gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029, mettendo al centro trasporti efficaci, affidabili e sicuri per favorire la mobilità sostenibile.

In vista dei Giochi, FS ha previsto il potenziamento dell’assistenza, con un’attenzione particolare alle persone a ridotta mobilità, l’incremento dei collegamenti ferroviari e su gomma con offerte dedicate, la creazione di nuove aree di snodo logistico e intermodale, nonché il rafforzamento dei servizi di trasporto e logistica grazie agli hub presenti sul territorio. Con questa iniziativa, il Gruppo FS ribadisce il proprio ruolo strategico nella mobilità sostenibile del Paese, contribuendo a rendere Milano Cortina 2026 un evento accessibile e all’avanguardia, nel segno dell’innovazione e dell’efficienza.