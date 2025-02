Gruppo FS e Pantone presentano "InterCity Blue": il nuovo colore simbolo di Intercity

Gruppo FS, Intercity e Pantone svelano "InterCity Blue": la nuova livrea che celebra il cielo e il mare d'Italia

Intercity, il brand di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), insieme a Pantone Color Institute, ha presentato “InterCity Blue”, la nuova tonalità di blu che caratterizza la livrea dei treni a medio e lunga percorrenza. Questo colore è stato scelto per rappresentare al meglio i valori del marchio, tra cui accessibilità, comfort, convenienza e sostenibilità. Oltre a incarnare l'identità del servizio Intercity, “InterCity Blue” richiama il cielo e il mare d’Italia, un omaggio ai meravigliosi panorami che accompagnano i viaggi lungo la Penisola, da Nord a Sud. L’introduzione di questa nuova colorazione si inserisce in un più ampio progetto di rinnovamento del brand, che ha visto anche l’aggiornamento del logo, la ridefinizione dei livelli di servizio e l’introduzione di sette nuovi treni ibridi, attivi sulle tratte che collegano Calabria, Basilicata e Puglia.

I nuovi convogli, caratterizzati da un sistema di tripla alimentazione, elettrica, diesel e a batteria, rappresentano un passo avanti in termini di innovazione e sostenibilità, riducendo le emissioni di CO₂ dell’83% rispetto ai tradizionali treni diesel. Finanziati con fondi PNRR per un valore di 60 milioni di euro, rientrano in un più vasto piano di investimenti per il Sud Italia, che prevede l’introduzione di ulteriori treni Intercity per un totale di 665 milioni di euro.

Con 126 collegamenti giornalieri, di cui 24 effettuati con Intercity Notte, il servizio raggiunge oltre 200 stazioni su tutto il territorio nazionale. Nel 2024 è stato scelto da oltre 17 milioni di passeggeri, attratti dall’ampia offerta di orari e percorsi, anche notturni, pensati per soddisfare ogni esigenza di viaggio. A bordo, i treni Intercity garantiscono comfort e praticità, offrendo spazi dedicati alla mobilità sostenibile, come l’Area Bike per il trasporto delle biciclette, e l’Area Ristoro, dotata di distributori di snack e bevande per rendere l’esperienza di viaggio ancora più piacevole.