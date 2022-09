Gruppo FS, presentati nella Freccia di settembre gli itinerari autunnali

Gruppo FS: la Freccia di settembre suggerisce le migliori località da scoprire in autunno tra borghi, parchi e gourmet etico

La Freccia di settembre saluta l'estate che segna i suoi ultimi battiti e si prepara a tuffarsi in contenuti e riflessioni che si tingono così dei colori caldi di stagione. Sulla cover, i bagliori di un autunno ormai all’orizzonte, tra viaggi, arte, cultura e sport, trovano a far loro da testimonial Ambra Angiolini, attrice e conduttrice al debutto in TV come giudice del talent show X Factor. Settembre, suggerisce il Gruppo FS nel nuovo numero in uscita, è anche uno dei mesi migliori per scoprire a ritmo slow le bellezze del Paese, tra cui le Marche, con Urbino e la sua provincia, dove si festeggiano i 600 anni dalla nascita del Duca Federico da Montefeltro. Poi scende in Calabria per attraversarla a piedi, dal mare alla montagna, tra parchi naturali e spettacolari geositi, arrivando fino in Sicilia, a Castelvetrano, tra le antiche rovine di Selinunte, nella zona in cui viene prodotta la farina di Tumminia.

Ma si può scegliere anche di contemplare l’Italia dall’alto, provando l’ebbrezza di un volo in mongolfiera, o di “assaggiarla” regione per regione attraverso i prodotti etici custoditi dai Presìdi Slow Food. In autunno resta protagonista nella Freccia la cultura con la 22esima edizione del Festival Verdi, che porta in scena a Parma e nella sua provincia le composizioni del Maestro emiliano, tra versioni storiche e nuovi allestimenti, con la direzione di Roberto Abbado. Mentre a Venezia, grazie a due mostre innovative e a una libreria olfattiva, si possono scoprire come si creano e compongono i profumi. E se Milano rende omaggio al newyorkese Richard Avedon con 106 immagini, tra scatti di moda e ritratti di celebrity, a Lodi il Festival della fotografia etica punta l’obiettivo su popoli e terre lontane.

Non manca, a 40 anni dal suo assassinio, un ricordo di Carlo Alberto dalla Chiesa, simbolo della lotta contro il terrorismo e Cosa nostra. Per commemorare la sua scomparsa, uno speciale Frecciarossa ETR 500 percorrerà fino al 31 ottobre l'itinerario tra Torino e Reggio Calabria, attraversando i luoghi in cui il generale ha vissuto e lavorato. La Freccia di settembre si può sfogliare e leggere in formato digitale, su FSNews, e su carta sulle Frecce di Trenitalia, oltre che sui canali social.