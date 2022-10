Gruppo FS, RFI inaugura a Brescia un nuovo Infopoint per i cittadini

Gruppo FS: RFI inaugura un Infopoint per illustrare ai cittadini gli investimenti che interessano il nodo di Brescia

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha inaugurato oggi a Brescia un nuovo Infopoint, un punto informativo che permetterà di raccontare ai cittadini i progetti e le opere del territorio, con aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento dei lavori e i benefici che porteranno alla mobilità della rete lombarda e nazionale. Il progetto, realizzato in collaborazione con di Italferr e CREW, è stato presentato dal Sindaco di Brescia Emilio Del Bono e dal Consigliere della Provincia di Brescia Diletta Scaglia. Presenti all’inaugurazione anche Giuseppe Taini, Consigliere di Amministrazione di RFI e Vincenzo Macello, Commissario di Governo e Vice Direttore Generale Network Infrastrutture di RFI.

Il nuovo Infopoint è stato posizionato in corrispondenza del binario 1 della stazione di Brescia, vicino all’ingresso della fermata della metropolitana cittadina, così da poter essere raggiunto da quante più persone possibile. Il suo obiettivo principale è quello di dotare il territorio di un innovativo presidio informativo per condividere con stakeholder e cittadini i benefici che le nuove opere porteranno alle comunità coinvolte e il valore in termini di trasformazione sostenibile del territorio.

L’area bresciana è interessata da numerosi interventi che miglioreranno la mobilità regionale e nazionale, fornendo la possibilità di accedere a collegamenti sempre più frequenti e veloci e riqualificando i territori attraversati. Nell’Infopoint si potranno trovare informazioni anche sulla nuova linea AV/AC Brescia Est-Verona (in corso di realizzazione), sul quadruplicamento in uscita est di Brescia e sul raddoppio Brescia-San Zeno-Ghedi (in fase di analisi di fattibilità tecnico economica). Il punto informativo parlerà quindi di opere strategiche, alcune delle quali finanziate anche con fondi PNRR, per un investimento complessivo di RFI superiore a 3,7 miliardi di euro.

Il messaggio alla base dell'iniziativa, “Costruiamo il domani. Insieme”, è un messaggio di speranza e dimostrazione dell’impegno del Gruppo FS verso la promozione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, in cui la condivisione e il coinvolgimento di chi vive quotidianamente il territorio acquisisce rinnovata centralità. L’Infopoint rientra in una visione più ampia in cui la stazione diventa un hub di partecipazione e confronto, offrendo spazi inclusivi dove il cittadino diventa parte attiva dello sviluppo infrastrutturale che interessa la città.

Lo spazio espositivo è stato realizzato sulla base di un concept architettonico innovativo finalizzato a coinvolgere ed informare gli stakeholder attraverso un percorso immersivo e interattivo. Uno degli elementi più interessanti dell’Infopoint è il bancone con alle spalle la mappa che riporta gli interventi nel nodo di Brescia. É poi stata aggiunta una parete espositiva caratterizzata da pannelli verticali con immagini, infografiche e due monitor, insieme ad una parete per pannelli espositivi mobili che fornisce informazioni aggiornate sui cantieri in corso. Personale e tecnici specializzati saranno presenti nell’Infopoint di Brescia per tre giorni a settimana, pronti a fornire approfondimenti a chiunque li richiederà.