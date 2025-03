Gruppo FS, siglato nuovo accordo d’intesa con la Protezione Civile per la gestione delle emergenze

Gruppo FS, firmato nuovo accordo d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile per la prevenzione e la gestione delle emergenze connesse alla mobilità

"Un passo decisivo verso una gestione più efficace e coordinata delle emergenze sul territorio nazionale". È quanto stabilito dal nuovo Protocollo d'Intesa siglato oggi tra il Dipartimento della Protezione Civile e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. A firmare l'accordo sono stati il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano e l'Amministratore Delegato del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma.

Il Protocollo, della durata di cinque anni e prorogabile di un ulteriore anno, mira a rafforzare la collaborazione tra le due realtà nella prevenzione e nella gestione delle emergenze connesse alla mobilità ferroviaria, stradale e marittima. L'accordo si fonda su quattro pilastri fondamentali: coordinamento operativo, supporto logistico, formazione e prevenzione, e innovazione tecnologica.

“Il consolidato rapporto di collaborazione tra la Protezione Civile e le Ferrovie dello Stato si rafforza oggi ancora di più grazie al nuovo Protocollo d’Intesa. Il coordinamento e le procedure prestabilite, rappresentano strumenti fondamentali nelle emergenze. Lo stesso vale per la cooperazione in ambito di prevenzione e formazione, finalizzata in particolare alle attività per le esercitazioni congiunte che svolgono una funzione decisiva. Con l’accordo di oggi mettiamo ancora più a sistema competenze e istituzioni per dare ai cittadini la migliore risposta possibile in caso di emergenza”, ha dichiarato il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano.

“Il Gruppo FS ha una lunga tradizione di impegno nella pianificazione e nella gestione delle emergenze. Questo Protocollo rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, permettendoci di mettere a disposizione le nostre competenze, i nostri mezzi e la nostra tecnologia per supportare il Paese nelle situazioni critiche. La mobilità è un asset strategico, soprattutto in momenti di emergenza, e il nostro obiettivo è garantire un sistema di trasporti resiliente, capace di rispondere con tempestività ed efficienza alle necessità di soccorso e assistenza alla popolazione. Grazie a questo accordo, consolidiamo un modello operativo basato sulla prevenzione, la rapidità d’azione e la massima sinergia con le istituzioni”, ha dichiarato l’AD Stefano Antonio Donnarumma.

Tra gli obiettivi chiave dell'intesa vi sono il potenziamento dello scambio informativo tra le Sale Operative, la messa a disposizione di risorse logistiche (come treni, treno sanitario, autobus e personale qualificato), e l'organizzazione di esercitazioni congiunte su rischi specifici come quelli vulcanici dei Campi Flegrei e del Vesuvio. Il documento prevede inoltre lo sviluppo di strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio e la prevenzione, come sistemi di allerta meteo e sensoristica per la rete ferroviaria.

Il Gruppo FS e la Protezione Civile vantano una lunga storia di collaborazione: dalla gestione della pandemia di COVID-19 alla crisi ucraina del 2022, fino a eventi ad alta affluenza come il Giubileo e le Olimpiadi. Insieme, hanno anche affrontato emergenze legate a fenomeni naturali come frane, alluvioni e terremoti, partecipando a numerose esercitazioni nazionali e internazionali.

Con questo nuovo Protocollo, si gettano le basi per futuri accordi operativi tra FS e le strutture territoriali del Servizio nazionale di Protezione Civile, in un'ottica di sempre maggiore integrazione e prontezza d'intervento.