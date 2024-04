Gruppo FS, Trenitalia: a Pasqua 10 milioni di passeggeri in viaggio

Gruppo FS, Trenitalia: ampliati i servizzi, a Pasqua 10 milioni di passeggeri in viaggio

Trenitalia, guidata da Luigi Corradi e capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, si è preparata ad accogliere circa 10 milioni di passeggeri, registrando un incremento del 5% rispetto alla Pasqua dell'anno precedente. Il Sud Italia si conferma come la principale destinazione di viaggio, con Puglia, Calabria e Campania al vertice delle mete preferite. Tra le città d'arte, Venezia si conferma una meta ambita, mentre borghi e siti culturali in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia sono le preferenze per i viaggi regionali.

Per agevolare gli spostamenti, Trenitalia riporta in servizio il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria nei giorni 27-28 marzo e 1-2 aprile, permettendo di raggiungere la destinazione già al mattino seguente. Il servizio prevede partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19, con fermate in diverse città lungo il percorso. Per una maggiore intermodalità, Trenitalia potenzia il FrecciaLink, il servizio integrato treno+bus. Durante le festività pasquali, i viaggi con FrecciaLink registrano un aumento del 90% rispetto al 2022, coinvolgendo oltre 1 milione di passeggeri su 123 Link regionali. In particolare, sono state potenziate le connessioni verso la Sicilia, utilizzando traghetti a batteria dal 10 dicembre, per un trasporto più sostenibile.

Trenitalia offre numerose opzioni di viaggio per il periodo pasquale. Dal 28 al 30 marzo e dall'1 al 2 aprile, sono attivi 2 FrecciaLink da e per Pompei e Sorrento. Per gli amanti della montagna, sono disponibili fino a 10 FrecciaLink verso le località sciistiche più rinomate, mentre sono confermate 4 corse giornaliere per Matera, Assisi e Perugia. Viaggiare in treno non solo è sostenibile e intermodale, ma offre anche vantaggi significativi in termini di tempo. Rispetto al viaggio in auto, i treni ad alta velocità consentono di risparmiare dal 45% al 65% del tempo di viaggio su diverse tratte, come Milano-Roma e Milano-Napoli. Inoltre, i servizi intermodali permettono di raggiungere facilmente aeroporti e porti italiani.

Trenitalia introduce i primi treni Intercity ibridi, finanziati con fondi PNRR. Questi treni, prodotti da Hitachi, offrono un'esperienza di viaggio confortevole ed ecologica, riducendo le emissioni di CO2 dell'83% rispetto ai treni diesel attuali. Il primo treno collega Reggio Calabria a Taranto, estendendo gradualmente il servizio fino a Bari e Lecce. In Umbria, BusItalia potenzia i collegamenti verso le isole del Trasimeno e l'aeroporto internazionale, mentre nel Sud Est, Ferrovie del Sud Est offre numerosi treni verso le mete turistiche più rinomate. Con un'ampia gamma di servizi e collegamenti, Trenitalia si conferma come il partner ideale per viaggiare in tutta comodità e sostenibilità durante le festività pasquali.