Gruppo FS: Trenitalia e Nave Amerigo Vespucci insieme per celebrare l’eccellenza italiana nel mondo

Gruppo FS: Frecciarossa al fianco del tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci per celebrare l’eccellenza italiana nel mondo

Nel 2025 prende il via una collaborazione straordinaria che unisce due simboli dell’eccellenza italiana: Frecciarossa, il treno ad Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), e la Nave Amerigo Vespucci, la leggendaria nave scuola della Marina Militare, riconosciuta come la più bella del mondo. Questo progetto speciale celebra l’incontro tra innovazione e tradizione, valorizzando il Made in Italy su scala globale. Frecciarossa, sinonimo di modernità e rapidità, si affianca alla Nave Amerigo Vespucci, autentica testimonianza della tradizione marinara italiana e ambasciatrice dell’Italia nel mondo, per dare vita a un racconto unico fatto di eccellenza e orgoglio nazionale. Due icone che, nei rispettivi ambiti, rappresentano il meglio del nostro Paese e che oggi si ritrovano sotto il claim “Frecciarossa | Amerigo Vespucci - Storie di eccellenza italiana”.

Il Tour Mediterraneo toccherà quindici città italiane, tra cui Trieste, Venezia, Ancona, Napoli, Reggio Calabria e Genova, dove si concluderà il viaggio. La partnership si tradurrà in una serie di iniziative di comunicazione e visibilità durante le tappe italiane della Nave Amerigo Vespucci, con un ruolo di primo piano per il brand Frecciarossa all’interno del “Villaggio IN Italia”. Questo spazio esperienziale, concepito come un punto di incontro e racconto del Tour Mondiale, rappresenta una mini expo itinerante voluta dal Ministero della Difesa e sostenuta da dodici Ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze italiane nei settori della cultura, dell’innovazione, della scienza, della gastronomia, della ricerca e dell’industria. Un’iniziativa che ha già coinvolto oltre 400.000 visitatori in tutto il mondo e che, con il Tour Mediterraneo, sarà ora accessibile anche agli italiani e ai turisti.

Questa sinergia tra Frecciarossa e Nave Amerigo Vespucci rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare il patrimonio italiano, coniugando la tradizione della navigazione con l’avanguardia tecnologica dell’Alta Velocità. Insieme, questi due emblemi dell’Italia salpano per un viaggio che porta nel mondo il meglio del nostro Paese, celebrando con fierezza e passione il Made in Italy.