Gruppo Lunelli: presentati i vini offerti al G7 in Puglia

Lunelli: i prodotti del Gruppo accompagnano le pause del G7, in programma in Puglia dal 13 al 15 giugno

Il Gruppo Lunelli offrirà i suoi prodotti durante i momenti di pausa gastronomica del G7. Il summit, che si svolgerà in Puglia da oggi al 15 giugno, vedrà i rappresentanti di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America discutere delle sfide globali e porsi degli obiettivi per affrontarle. Questa sera, il presidente Sergio Mattarella accoglierà i Capi di Stato al Castello Svevo di Brindisi e, durante la cena, sarà servito il Ferrari Riserva Lunelli 2015, bollicina simbolo dello stile italiano.

Successivamente, il G7 si terrà a Borgo Egnazia, uno dei resort più rinomati al mondo. Ferrari Trento ha a un rapporto di lunga data con il resort pugliese e condivide la presenza all’interno di Fondazione Altagamma, che riunisce le aziende dell'alta industria culturale e creativa italiana che promuovono nel mondo l'eccellenza, l'unicità e lo stile del nostro Paese. Ferrari Trento, che solo pochi giorni fa era stato scelto anche per la Festa della Repubblica al Quirinale, si conferma ambasciatore dello stile di vita italiano e brindisi dei più significativi momenti istituzionali e culturali dell’Italia.

Due dei pranzi del summit saranno curati dallo chef Massimo Bottura, la cui Osteria Francescana è stata premiata come miglior ristorante al mondo nel 2016 e nel 2018 dalla prestigiosa classifica The World’s 50 Best Restaurants. Bottura ha denominato il percorso culinario che delizierà gli ospiti del G7 “Vieni in Italia con me”. Il menù includerà sia alcuni dei suoi piatti più iconici sia altre proposte originali ispirati alle varie regioni. A dare il via al viaggio gastronomico sarà il Ferrari Perlé Bianco 2016.

I Capi di Stato riceveranno in omaggio il Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2012 in un elegante cofanetto, mentre i Capi il cui protocollo non prevede alcool riceveranno una selezione di etichette Tassoni, fra cui la Cedrata e la Tonica al Cedro.