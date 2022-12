Gruppo Percassi, erogato bonus ai dipendenti KIKO e Percassi Retail

Gruppo Percassi, stanziato bonus straordinario di 1.000 euro ai 6.500 dipendenti di KIKO e Percassi Retail

Il Gruppo Percassi ha annunciato l’erogazione di un bonus straordinario di 1.000 euro ai dipendenti di tutto il mondo di KIKO e di Percassi Retail, la società che sviluppa e gestisce le retail chain dei più importanti brand internazionali del fashion, sport e consumer in Italia ed Europa. L’iniziativa rappresenta un riconoscimento concreto per lo straordinario contributo fornito da tutti i dipendenti in un periodo storico non semplice e a seguito di un biennio molto sfidante, a causa della pandemia e delle conseguenze economiche che hanno portato ad un contesto incerto.

Grazie all’impegno di tutti, KIKO e Percassi Retail hanno raggiunto importanti risultati in termini di crescita del fatturato e della capacità di generare valore, e per questo motivo hanno voluto promuovere, per la prima volta, questa misura di sostegno straordinaria.

L’iniziativa interessa complessivamente circa 6.500 dipendenti del Gruppo distribuiti in 19 Paesi, di cui oltre il 40% in Italia. Il bonus sarà erogato ai lavoratori a tempo indeterminato (con una riproporzione per i dipendenti part-time) sotto forma di una tantum o di buoni spendibili in servizi a seconda della normativa del Paese.

“Sono molto orgoglioso di poter dare un ulteriore contributo e sostegno ai nostri dipendenti, che rappresentano la vera forza di questa realtà”, ha commentato Antonio Percassi, Fondatore e Presidente del Gruppo Percassi. “I nostri collaboratori sono la linfa di questo Gruppo. Senza di loro non potremmo raggiungere i risultati che in questi anni abbiamo ottenuto. Sono gli ambasciatori dei valori che portiamo avanti da quando avviai la mia attività imprenditoriale nel 1976”.