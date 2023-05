Gruppo Sella, DNF 2022, oltre 1mld di valore economico generato

Gruppo Sella, presentata Dichiarazione consolidata Non Finanziaria 2022: il valore economico generato ha superato il miliardo di euro, distribuito per l’80% ai diversi stakeholder

Il gruppo Sella ha pubblicato la sua Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2022, il documento che illustra le attività realizzate e rendiconta i risultati raggiunti nel corso dell’anno in ambito ESG (Environmental, Social, Governance) e a favore dei propri stakeholder, della comunità, dei clienti e dei dipendenti.

Per migliorare costantemente le proprie performance sociali e ambientali ed essere promotore di una economia innovativa e sostenibile, il Gruppo ha definito una strategia di lungo periodo per supportare anche i propri clienti, attraverso iniziative, servizi e prodotti, nel processo di transizione verso un’economia sempre più ad impatto positivo, in linea anche con gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Agenda Onu 2030.

Anche nel 2022, il gruppo Sella si è confermato, inoltre, come “realtà rigenerativa”, ovvero azienda in grado di contribuire positivamente nei confronti del pianeta secondo la metodologia “B Impact Assessment”, che misura l’impatto di un’azienda su 5 diversi ambiti: ambiente, governance, comunità, clienti e persone.

Valore economico generato

Dalla Dichiarazione Non Finanziaria del gruppo Sella emerge che nel 2022 il valore economico generato ha superato il miliardo di euro ed è stato distribuito ai vari stakeholder, comprendenti dipendenti e collaboratori, Pubblica Amministrazione, fornitori, soci e collettività, per l’80%, corrispondente ad un totale di 807,5 milioni di euro, in crescita di 118 milioni di euro rispetto al 2021.

Imprese e famiglie

Il gruppo Sella, tramite le sue società, ha dato vita a numerose iniziative per sostenere la transizione energetica dei clienti. Nel corso dell’anno è stato lanciato un mutuo green rivolto alle aziende per l’acquisto o ristrutturazione di immobili con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza energetica. Da segnalare anche l’iniziativa di Banca Sella per mettere a disposizione nuovi fondi a sostegno delle aziende che intendono partecipare al bando "Parco Agrisolare" previsto dal PNRR per l'installazione di impianti fotovoltaici nel settore agricolo e agroindustriale.