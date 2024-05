Gruppo Up: Mariacristina Bertolini è la nuova Direttrice zona Euromed

Gruppo Up, Mariacristina Bertolini nominata Direttrice zona Euromed

Mariacristina Bertolini, già Vicepresidente e Direttrice Generale di Up Day, assume anche il ruolo di Direttrice zona Euromed per il Gruppo Up, gruppo di appartenenza di Up Day, società benefit che opera nel mercato dei servizi alle imprese e alle persone. Un ruolo precedentemente occupato da Marc Buisson, Presidente e AD Up Day che trasmetterà il testimone a Mariacristina per dedicarsi alla sua funzione di Segretario generale del gruppo Up in favore dello sviluppo del Gruppo e al rafforzamento del suo patrimonio culturale.

“É con grande gioia e orgoglio che passo il testimone di Direzione generale per l’Europa Mediterraneo a Mariacristina Bertolini, con cui ho avuto modo di lavorare dal 2015 e con la quale abbiamo sempre avuto una visione complementare. Sono certo che con la sua determinazione e le sue competenze porterà un grande valore aggiunto all’interno del team, con cui ho avuto l’onore e il piacere di lavorare in questi anni”, afferma Marc Buisson, Presidente e AD Up Day nonché Segretario Generale del Gruppo Up.

Una storia con esperienza in diversi ambiti che la vede partire dal liceo classico per diventare poi veterinaria con una specializzazione in pronto soccorso e medicina d’urgenza. Dopo diversi anni di lavoro presso varie strutture veterinari lascia la professione per dedicarsi al settore commerciale. Dal 2004 per circa dieci anni, svolge diversi ruoli nel campo dei servizi per le aziende e amplia le sue competenze sino ad arrivare al 2015, anno in cui entra in Up Day in qualità di Direttrice Generale per poi ricoprire la carica di Vicepresidente dal 2017.

“Sono felice di poter contribuire ulteriormente alla crescita del Gruppo Up, ringrazio Marc per la sua visione e la sua energia positiva che ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi. Con emozione raccolgo il suo testimone e con gratitudine accolgo questa nuova opportunità. Le prossime sfide che ci vedranno impegnati saranno quelle di fare crescere tutte le filiali della zona puntando sul full digital e oltre a continuare di migliorare l’esperienza utenti e clienti e i servizi agli affiliati”, commenta Mariacristina Bertolini, Vice Presidente, DG Up Day e Direttrice zona Euromed per il Gruppo Up.