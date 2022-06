HDI Assicurazioni presenta il nuovo spot con protagonista Federica Pellegrini

HDI Assicurazioni, al via la nuova campagna "Al mio fianco ogni giorno" con Federica Pellegrini

HDI Assicurazioni torna con una nuova campagna online e offline. Con una strategia di comunicazione integrata e la presenza sulle principali reti tv nazionali, Creatività e planning sono gestite da BrandingHero, l'agenzia scelta per via diretta e al suo primo lavoro per il nuovo cliente.

Il tema al centro della nuova campagna è il bisogno inalienabile di “protezione”. Il volto scelto da HDI per la campagna è quello di Federica Pellegrini, atleta capace di abnegazione per raggiungere grandi traguardi. Una scelta non casuale, dunque, ma rappresentativa dell’approccio di HDI Assicurazioni della sua vocazione all’inclusività e del suo legame al nostro Paese. Una testimonial scelta per rappresentare la vocazione di HDI all’eccellenza e l’orientamento al risultato, quale frutto dell’impegno quotidiano e costante a servizio dei propri assicurati.

E così Federica Pellegrini diventa “una di noi” ed “una di HDI”, in un’alternanza narrativa che comprende scene di vita quotidiana in cui la solidità, il futuro, i piccoli gesti fanno il pari con gli standard elevati, la vicinanza e la garanzia di sicurezza che la compagnia offre ai suoi clienti.

Guarda il nuovo spot con Federica Pellegrini

I dettagli

Il lancio della campagna di HDI Assicurazioni, compagnia che nel 2021 con l’acquisizione di Amissima Assicurazioni è salita all’undicesimo posto tra gli assicuratori danni in Italia, rappresenta il punto culminante di un percorso intrapreso dall’azienda già dal 2021 come sponsor degli Open d’Italia di golf per valorizzare il proprio brand, potenziare la diffusione della propria vision e dare sostegno alla rete vendita sul territorio.

Un’occasione per dare voce a un’idea di business che mette al centro la persona come sintetizza l’headline della campagna: “HDI Assicurazioni - Al mio fianco, ogni giorno”. La strategia di comunicazione e il piano media, sviluppati da BrandingHero, vedranno la diffusione di uno spot video on air dal 15 giugno al 2 luglio, con copertura delle principali emittenti tv nazionali (Rai, Mediaset, Sky e La7), nei formati da 30”, 15” e 10”, all’interno dei principali programmi di intrattenimento, politica e informazione, con maggiore concentrazione nelle fasce morning news e prime time.

Come scrive Engage, oltre allo spot e alla replica di altri due flight tv fino alla fine dell'anno, il piano prevede una campagna stampa su testate nazionali. Infine, la strategia di comunicazione digitale e social completa il piano di comunicazione. La regia dello spot è di Domenico de Feudis, mentre la produzione ha coinvolto 15 tra operatori e tecnici a Roma presso la Lanterna di Fuksas.