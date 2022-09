Heinz e ThredUp, lo streetwear si macchia di ketchup

Heinz, lanciata la collezione moda con macchie di ketchup in collaborazione con ThredUp

La realtà dell'usato sta trovando sempre più sostenitori, tra i giovani e non solo. Sono diversi i motivi per i quali il pubblico favorevole all'acquisto di capi e accessori second-hand cresce giorno dopo giorno, primo fra tutti la crisi economica, ma si fanno sentire anche ragioni legate alla sostenibilità, agli sprechi, alle battaglie contro il fast fashion.

L'azienda americana di salse Heinz ha voluto sostenere il fenomeno con un'iniziativa esclusiva che unisce moda e food. Infatti, ha avviato una collaborazione con la piattaforma di rivendita online ThredUp per il lancio di una fashion collection davvero unica: si tratta di una linea di abbigliamento streetwear di seconda mano, resa originale dalle macchie di ketchup Heinz .

La capsule comprende 157 capi d'abbigliamento, con un primo drop lanciato il 30 agosto e un secondo previsto per il 13 settembre 2022. Il progetto porta il nome di "Heinz Vintage Drip" ed è stato studiato in un'ottica inclusiva: infatti la linea prevede taglie che spaziano dalla XXS alla XXL. Inoltre, il 100% dei ricavi sarà donato a un'organizzazione no-profit che lotta per contrastare la fame e la denutrizione nei Paesi in via di sviluppo, la Rise Against Hunger.