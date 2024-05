I.CO.P. grazie a Cerved Rating Agency alza il rating ad A3.1

I.CO.P. annuncia il passaggio del rating da B1.1 ad A3.1 grazie alla Cerved Rating Agency

I.CO.P., leader nel settore dell'ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito di fondazioni speciali e microtunneling, annuncia con orgoglio l'aumento del proprio rating da parte dell'agenzia di rating Cerved Rating Agency, passando da B1.1 ad A3.1. Questo importante riconoscimento arriva in seguito all'analisi dell'andamento della Società, che ha registrato un significativo incremento del giro d'affari e una notevole riduzione della leva finanziaria entro la fine del 2023. Tale miglioramento è stato ottenuto grazie a una gestione più efficiente del circolante e dei flussi di cassa derivanti dalle operazioni di sviluppo del Porto di Trieste. Un fattore determinante per questo upgrade è rappresentato dalle prospettive promettenti nel medio periodo, supportate da un consistente backlog di ordini pari a circa 900 milioni di euro a marzo 2024. Questo include lo sviluppo del progetto relativo al Porto di Trieste e le commesse acquisite tramite il Consorzio Eteria.

“Dal 2016 ci sottoponiamo volontariamente alla verifica del rating pubblico e, nonostante abbiamo sempre ottenuto una valutazione investment grade, vogliamo esprimere la nostra grande soddisfazione nell’aver raggiunto un rating A, che attesta la nostra solidità patrimoniale e la nostra affidabilità finanziaria. La leva finanziaria è uno strumento prezioso nella creazione di valore, da usare tuttavia con estrema attenzione, soprattutto in settori complessi come quello edile. I nostri sforzi in questi anni sono stati volti alla pianificazione di una strategia finalizzata al rafforzamento patrimoniale e della struttura finanziaria: l’upgrade del rating certifica la bontà di questo percorso e rappresenta una premessa importante per sostenere il nostro ambizioso percorso di crescita in Italia e nei mercati esteri”, ha dichiarato Paolo Copetti, Chief Financial Officer di I.CO.P..