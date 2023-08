IBL Banca, torna il campo estivo Summer Weeks IBLforkids

IBL al fianco dei dipendenti: per il terzo anno consecutivo, torna il campo estivo aziendale Summer Weeks IBLforkids

Il Gruppo IBL Banca per il terzo anno consecutivo organizza le Summer Weeks, il campo estivo aziendale che accoglie figli e familiari dei dipendenti in un periodo in cui, con la pausa scolastica, per i genitori può essere più difficile conciliare impegni personali e professionali. Le Summer Weeks sono organizzate nel centro ludico ricreativo presso la sede della direzione generale del gruppo, a Roma, tra luglio e settembre, coprendo l’intera giornata lavorativa (lunedì-venerdì, dalle 8:00 alle 18:00).

Sono dedicate ai bambini da 3 a 12 anni e pensate per offrire ai piccoli ospiti un’esperienza ricreativa, in cui non mancano spunti formativi. Il centro ludico si sviluppa su circa 180 mq, con un’area al chiuso ed una all’aperto allestite “a misura di bambino”. È previsto un ricco programma di attività concepite secondo un modello di “edutainment”, l’insegnamento attraverso il gioco, privilegiando iniziative che favoriscono socializzazione, sviluppo della creatività e della manualità.

Le Summer Weeks sono a cura di Antonella Giordano e Stefania Santoboni, del team interno IBLforYou che si occupa a più ampio raggio di progetti ricreativi e culturali per i dipendenti del gruppo IBL Banca, e in collaborazione con la società Baby & Job by Busy Bees. In parallelo, con l’obiettivo di supportare il benessere psicofisico dei dipendenti a 360°, incentivando l'adozione di uno stile di vita salutare, IBL Banca ha lanciato la nuova iniziativa “IBLforyour Fit-Time. Pilates, yoga e meditazione in banca” con lezioni prenotabili tramite la intranet aziendale e che si tengono in un’apposita sala all’interno della sede centrale, in fasce orarie compatibili con l’attività lavorativa.