Idealista lancia il nuovo spot pubblicitario "Mi raccomando"

On air il nuovo spot pubblicitario di Idealista.

Idealista lancia la nuova campagna pubblicitaria “Mi raccomando”. Il nuovo spot, firmato sempre da Gibbo&Lori con Alessio Lauria e prodotto da Big Mama, è on air sulle principali emittenti televisive nazionali, con un importante atterraggio sulle piattaforme digitali e sui canali social del marchio.

"Mai far trapelare le proprie emozioni davanti all'agente" è una vecchia consuetudine di quando si va a visitare una casa. Lo sa bene la coppia protagonista del nuovo spot di Idealista, pronta a non sbottonarsi per avere margine nella contrattazione del prezzo.

La realtà però è che trovare casa è molto difficile e quando finalmente entri in quella giusta, spaziosa, luminosa, in una zona strategica, magari con il terrazzo, o addirittura una cabina armadio, è quasi impossibile contenere le proprie emozioni. E tutti i "mi raccomando" iniziali cadono nel vuoto, come accade ai protagonisti dello spot.

“Noi siamo cresciuti e il nostro pubblico è cresciuto con noi”, spiega Vincenzo De Tommaso, responsabile comunicazione di Idealista. “Nell’ultimo biennio, con l’espansione delle attività dell’azienda, sostenuta da importanti acquisizioni per ampliare le competenze nell'area software e servizi, lo stile di comunicazione di Idealista è evoluto per sintonizzarsi con le esigenze del nostro pubblico preservando la freschezza e il senso dell’umorismo tipici del brand”.

Lo spot mette in risalto i benefici istantanei derivanti dall’uso di Idealista, ovvero la possibilità di scegliere, vedere e visitare le case più belle in modo semplice e immediato. Il claim “La tua casa è su idealista. Svieni a vederla” racchiude la promessa di cercare casa senza stress che è da sempre l’obiettivo dell’azienda.