IDNTT, nel 2021 ricavi in crescita: salgono a 8,5 milioni di euro

ID-ENTITY SA, la MarTech Content Factory archivia il 2021 con ricavi in crescita del 44,2%

ID-ENTITY SA, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti ominichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha archiviato il 2021 con ricavi in crescita del 44,2% rispetto al 2020 per un totale di 8,5 milioni euro. L'ebitda è cresciuto del 56,7% a 2,5 milioni di euro, mentre l'ebitda margin si è assestato al 29,1% contro il 26,8% dell'anno prima. L'utile netto è balzato a 1,7 milioni di euro, in crescita del 77,3% sul 2020. La Pnf è cash positive per 2,8 milioni.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questo esercizio 2021 perché abbiamo dimostrato con i numeri, di essere un’azienda credibile, capace di crescere anno dopo anno in modo sano, grazie ad un modello di business estremamente scalabile che genera valore per i nostri stakeholder. Siamo cresciuti su tutti gli indicatori economico-finanziari, sia rispetto al 2020 sia rispetto all’esercizio 2019 pre-Covid, e abbiamo raggiunto delle marginalità superiori alle attese”, ha commentato il presidente di IDNTT Christian Traviglia.

“È cresciuto il volume d’affari su tutte le linee di business, rappresentate da cluster di clientela, e abbiamo incrementato la quota di ricavi su Paesi europei diversi dall’Italia e dalla Svizzera. Il 2021 ha segnato per noi un momento storico grazie all’approdo in Borsa sul mercato Euronext Growth Milan avendo ottenuto ampia fiducia da parte degli investitori nel nostro progetto industriale. Con i risultati conseguiti nell’anno appena concluso, siamo confidenti di proseguire con successo nell’ambiziosa strategia di sviluppo annunciata in sede di IPO”, ha concluso Traviglia.

Il Consiglio d'amministrazione ha approvato i progetti di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Via libera anche al piano di buy-back, alla proposta di piano di stock option, di cambiamento della ragione sociale da ID-ENTITY SA a IDNTT SA e di alcune modifiche statutarie.