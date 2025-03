IEG, approvato il bilancio 2024: ricavi in crescita a 250 milioni di euro

IEG: approvato il bilancio 2024, ricavi in forte crescita a 250 milioni di euro e Adjusted EBITDA a 65,9 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group (IEG), società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, si è riunito in data odierna per approvare il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. L’Amministratore Delegato, Corrado Arturo Peraboni, ha così commentato: “La solidità del nostro modello di business è confermata dai risultati eccezionali del 2024, anno che ha beneficiato di un calendario maggiormente favorevole rispetto al 2023, con manifestazioni quali Tecna in Italia e Fesqua in Brasile, ma nel quale siamo stati anche in grado di crescere organicamente soprattutto sui prodotti fieristici core del nostro portafoglio, come KEY, Vicenzaoro, Sigep, RiminiWellness, Ecomondo e TTG. Molto positivo l’andamento della divisione servizi correlati sia in termini di fatturato che di marginalità, che ha contribuito unitamente alle altre linee di business a consuntivare risultati superiori alla guidance per tutti gli indicatori finanziari".

Il piano di investimenti previsto nel Piano Strategico 2023-2028 sta proseguendo secondo le tempistiche stabilite, con interventi significativi sul quartiere fieristico di Vicenza. Nel corso dell’anno è stata inoltre completata l’installazione di due padiglioni temporanei a Rimini, che resteranno operativi fino alla realizzazione dell’ampliamento definitivo del quartiere, aggiungendo 8.300 metri quadrati di spazio espositivo. L’espansione è proseguita anche attraverso nuove acquisizioni, come quella di Venditalia, che sarà organizzata a Rimini dal 2026, oltre agli eventi Infra FM e Smart City in Brasile. Complessivamente, nel 2024 sono stati effettuati investimenti per 34,1 milioni di euro e sono state acquisite, sviluppate o realizzate ex novo, tra Rimini, Vicenza e resto del mondo, 10 nuove manifestazioni, tra cui Riyadh Muscle Show negli Emirati Arabi e Vicenza Classic Car.

Dal punto di vista finanziario, il Gruppo ha chiuso il 2024 con ricavi consolidati pari a 250 milioni di euro, in crescita di 37,6 milioni rispetto ai 212,4 milioni del 2023. Questo incremento è stato trainato dallo sviluppo organico degli eventi in Italia e all’estero, oltre al contributo delle manifestazioni biennali come Tecna e Fesqua. L’EBITDA Adjusted ha raggiunto i 65,9 milioni di euro, registrando un aumento di 16,4 milioni rispetto all’anno precedente e portando il margine EBITDA al 26,4%, in miglioramento rispetto al 23,3% del 2023. Anche l’EBIT Adjusted ha mostrato un incremento significativo, attestandosi a 47,7 milioni di euro, con una redditivà operativa del 19,1%, rispetto al 14,8% dell’esercizio precedente. L'utile ante imposte ha raggiunto i 40,7 milioni di euro, in crescita del 97,8% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto del Gruppo ha toccato i 32,5 milioni di euro, segnando un aumento di 19,3 milioni rispetto al 2023.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione di dividendi ai soci per 6,2 milioni di euro, un valore superiore di 2 milioni rispetto a quanto previsto dal piano industriale. L'azienda continua inoltre a espandere la propria presenza internazionale, con il 15% del fatturato generato sui mercati esteri. Oggi, il CDA ha nominato per cooptazione Meris Montemaggi quale nuovo membro del consiglio d’amministrazione.

L’andamento delle diverse linee di business conferma il trend positivo. Gli eventi organizzati, che rappresentano il 61,8% del fatturato complessivo, hanno generato ricavi pari a 154,6 milioni di euro, con una crescita di 32,5 milioni rispetto all’anno precedente. La crescita organica, pari a 21,3 milioni, ha coinvolto tutte le principali manifestazioni, con un contributo particolarmente rilevante da parte di KEY. Il calendario biennale ha inciso per ulteriori 7,7 milioni di euro. Gli eventi ospitati hanno registrato ricavi per 3,7 milioni di euro, in calo di 0,9 milioni rispetto al 2023, a causa della diversa calendarizzazione di alcuni appuntamenti. Il segmento congressuale, con 119 eventi organizzati tra il Palacongressi di Rimini e il Vicenza Convention Center, ha generato ricavi per 20,8 milioni di euro, in aumento di 1,6 milioni rispetto all’anno precedente, beneficiando di un miglioramento del mix con eventi medico-scientifici e aziendali di alto profilo.

Il settore dei servizi correlati alle manifestazioni fieristiche ha raggiunto un fatturato di 65,3 milioni di euro, in crescita di 2,6 milioni rispetto al 2023, con performance particolarmente positive negli Stati Uniti per le attività di allestimento e in Italia per la ristorazione. Il comparto editoriale, gli eventi sportivi e altre attività hanno generato complessivamente 5,7 milioni di euro, con un incremento di 1,8 milioni rispetto al 2023, spinto anche dall’ospitalità dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica.

Sul fronte della sostenibilità, IEG ha ridotto le emissioni Scope 1 del 29% e Scope 2 del 2% rispetto al 2023, ha definito un piano di decarbonizzazione e ha confermato la certificazione della parità di genere con un punteggio del 93%. La governance aziendale ha visto l’introduzione di due nuove figure dirigenziali, il Chief Business Officer Marco Carniello e il Chief Corporate Officer Carlo Costa, per rafforzare l’esecuzione del Piano Strategico 2023-2028. L’Assemblea degli Azionisti ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, con Maurizio Renzo Ermeti come Presidente Esecutivo, Corrado Peraboni come Amministratore Delegato e Gian Luca Brasini come Consigliere Esecutivo.