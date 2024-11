IEG, conclusa l'11ª edizione di IBE Intermobility and Bus Expo a Rimini

Fiera di Rimini, IEG: terminata l’11ª edizione di IBE Intermobility and Bus Expo con un aumento del 90% dei visitatori

Si è chiusa oggi presso la Fiera di Rimini l’11ª edizione di IBE Intermobility and Bus Expo, evento di punta di Italian Exhibition Group (IEG) dedicato al trasporto collettivo e alle filiere industriali connesse. Quest’anno, la manifestazione ha registrato risultati straordinari, con un incremento del 90% dei visitatori professionali rispetto al 2022, un aumento del 58% degli espositori e dell’11% delle aziende estere su una superficie espositiva ampliata del 32%, per un totale di 31.560 metri quadrati.

Durante i tre giorni dell’evento, sono stati effettuati test drive su 10 autobus da parte di oltre 370 professionisti. Grande successo anche per i 40 convegni e workshop, che hanno coinvolto più di 150 relatori e attirato un vasto pubblico. La manifestazione ha inoltre registrato una notevole attenzione mediatica, con il 40% dei giornalisti partecipanti provenienti dall’estero, confermando la crescente dimensione internazionale di IBE.

IBE 2024 si è affermata come il principale ecosistema italiano per la filiera Bus & Coach, con un focus sull’innovazione e sulla decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi di una mobilità interconnessa, integrata e sostenibile.

Tra gli elementi distintivi di questa edizione, spicca Intermobility Future Ways, il primo forum nazionale dedicato alla mobilità condivisa, realizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e il supporto tecnico dell’Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility e di Euromobility. Questo spazio ha connesso istituzioni, aziende e operatori del settore per promuovere normative, best practices e nuovi modelli di business nel campo della mobilità sostenibile.

L’evento ha ospitato espositori di rilievo internazionale, tra cui IVECO BUS, Irizar, Scania, Volvo Buses, MAN, Otokar e King Long, oltre a player italiani come il Gruppo D’Auria e INDCAR. Intermobility Future Ways ha beneficiato del supporto di partner strategici come RFI, Trenitalia, Deloitte, Corrente (TPER) e Lime.

In occasione di IBE 2024, sono stati assegnati i Premi Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione, dedicati ai progetti più innovativi nel campo della sostenibilità. Tra i vincitori, RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Sono Motors GmbH, ZF Italia, Wayla Srl e NCM.

L’evento, organizzato con il supporto di AN.BTI Confcommercio e ASSTRA, ha ricevuto il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e la Commissione Europea. La prossima edizione di IBE si terrà dal 24 al 26 novembre 2026, anticipata nel 2025 da appuntamenti dedicati al format Intermobility Future Ways e da una nuova edizione di IBE Driving Experience.