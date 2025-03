IEG, via allo spettacolo in fiera: MIR apre le porte al futuro dell’audiovisivo

IEG, MIR - Multimedia Integration Expo trasforma Rimini nella capitale delle tecnologie per l’audiovisivo e l’intrattenimento

Rimini si conferma il punto di riferimento per le tecnologie Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast con MIR - Multimedia Integration Expo. Un evento imperdibile per professionisti e appassionati del settore, che offre un viaggio immersivo tra le ultime innovazioni e le migliori esperienze live del mondo dell’intrattenimento audiovisivo.

L’evento si apre con un convegno dedicato all’evoluzione dei contenuti sportivi. Protagonista Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, che discute delle strategie di produzione e distribuzione dei contenuti sportivi, dell’impatto delle tecnologie avanzate e delle sfide della monetizzazione digitale. Moderata dalla giornalista Valeria Ciardiello, l’iniziativa rientra nell’area Broadcast Production, con focus su innovazioni tecnologiche e nuovi modelli di fruizione dei media. Al dibattito partecipano anche esperti di Mediaset, Sky, Rai e Sony, offrendo uno sguardo approfondito sui trend della comunicazione audiovisiva.

Grande attenzione è riservata al Corporate Communication Pavilion, una delle principali novità di questa edizione. In quest’area i visitatori possono sperimentare le più recenti soluzioni per la comunicazione aziendale, tra cui display di ultima generazione, ledwall, sistemi BYOM e piattaforme di videoconferenza. In collaborazione con SIEC, vengono inoltre proposte soluzioni su misura per il settore corporate, con occasioni di networking e formazione professionale.

Live You Play si conferma protagonista con quattro palchi interattivi in cui il pubblico testa dal vivo le tecnologie audio e video più avanzate. Le Immersive Rooms offrono un’esperienza sonora multidimensionale, mentre la grande novità è il Sound Power, un’area all’aperto per dimostrazioni dal vivo di impianti audio di ultima generazione. La Live Experience Area propone inoltre performance che mettono in luce l’evoluzione tecnologica dell’intrattenimento, con esperienze innovative come il Black Box, pensato per far interagire musica e suono in modi inediti.

Spazio anche alla musica elettronica con il MIR Club, che celebra la cultura DJ attraverso un mix di formazione e innovazione tecnologica. Tra le attrazioni principali, il Demolition Panel offre ai giovani produttori l’opportunità di far ascoltare le proprie creazioni a una giuria di esperti, mentre lo Scratch Village ospita una competizione tra i migliori DJ italiani. Ospiti di fama, tra cui Albertino, Big Fish, Andro, Roberto Intrallazzi, Albert Marzinotto e molti altri, arricchiscono l’evento con masterclass e incontri formativi. La Dj Mag Tech Clinic, guidata da Federico Doria, rappresenta invece un’occasione preziosa per ricevere consigli tecnici su attrezzature e setup.

L’aggiornamento professionale è un pilastro fondamentale dell’evento, con un ampio programma di masterclass dedicate ai tecnici della live production e del lighting. Tra gli appuntamenti di spicco, l’approfondimento sul dietro le quinte di Vasco Live San Siro con il regista Pepsy Romanoff e la serie di incontri LD@work curata da Giovanni Pinna, che esplora le nuove frontiere delle applicazioni tecnologiche integrate nel mondo dell’intrattenimento.