iliad: annunciata la nuova offerta FLASH 180 2024

iliad lancia la prima offerta del nuovo anno: disponibile fino all'11 gennaio FLASH 180 2024

iliad gioca d'anticipo e mette già a disposizione degli utenti la sua prima offerta del nuovo anno: FLASH 180 2024. Disponibile fino all’11 gennaio, include 180 GB in 4G/4G+ e 5G, chiamate ed SMS illimitati. In un momento storico caratterizzato dall'aumento dei costi delle tariffe mobili, iliad continua a proporre agli utenti offerte generose e trasparenti: senza costi nascosti, senza vincoli e con un prezzo che non cambierà mai.

Da oggi, è possibile attivare la FLASH 180 2024 sul sito di iliad e negli oltre 6.000 punti vendita in tutta Italia. Gli utenti iliad che lo desiderano, possono effettuare l'upgrade all'offerta FLASH 180 2024, aumentando così la propria disponibilità di GB.