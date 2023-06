iliad, arriva la nuova SIM virtuale "eSIM"

iliad, annunciata l'introduzione della nuova "eSIM", la SIM virtuale che sostituisce la versione fisica

iliad annuncia oggi l'introduzione della propria eSIM, la SIM virtuale che consente di sottoscrivere le offerte iliad senza la necessità di una SIM fisica. Un ulteriore passo avanti nell'evoluzione delle tecnologie di comunicazione, che risponde in maniera concreta alla voce e alle esigenze quotidiane della community mobile iliad. Una delle principali caratteristiche dell'eSIM è la sua praticità: non sarà più necessario inserire o estrarre la SIM dal proprio smartphone, eliminando così il rischio di perderla o danneggiarla nel procedimento.

L’eSIM è una soluzione sostenibile, perché non necessità di nessun supporto materiale o imballaggio. Da oggi, con l'introduzione dell'eSIM, i 10 milioni di utenti mobile iliad e chi vorrà unirsi alla #Rivoluzioneiliad, potranno godere dei benefici offerti da questa novità. Rimane comunque sempre disponibile la possibilità di attivare l’offerta mobile desiderata scegliendo l’opzione della SIM fisica.

L’eSIM iliad è disponibile per tutte le offerte mobile dell’operatore. Per chi è già utente iliad: per chi ha un'offerta a 9,99 euro o richiede il passaggio ad un’offerta a 9,99 euro, l'attivazione dell'eSIM è gratuita; per chi ha un’offerta con tariffa inferiore a 9,99 euro, iliad prevede un costo una tantum di attivazione di 9,99 euro; per i nuovi utenti, indipendentemente dall’offerta sottoscritta, il costo di attivazione dell’eSIM è di 9,99 euro.