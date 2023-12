iliad: arriva l'offerta di Natale FLASH 180

iliad annuncia l'offerta mobile di Natale FLASH 180

iliad annuncia l’offerta mobile FLASH 180. Fino al 28 dicembre ore 10:00 gli utenti potranno sottoscrivere l’offerta comprensiva di 180 GB in 4G/4G+ e 5G per navigare, chiamare ed inviare SMS illimitati a 9,99€ al mese. L’offerta FLASH 180 si inserisce nella più ampia campagna natalizia di iliad che pone al centro il valore del PER SEMPRE, con cui l’operatore garantisce ai propri utenti che le tariffe non subiranno rimodulazioni di alcun tipo, tanto meno legate all’inflazione.

Gli utenti iliad con un’offerta già attiva potranno effettuare l’upgrade alla nuova FLASH 180 e aumentare così la propria disponibilità di GB. Per tutti, l’offerta FLASH 180 può essere attivata online sul sito di iliad e negli oltre 6.000 punti vendita sul territorio tra iliad Corner, iliad Point, iliad Express e iliad Space.