Iliad celebra il suo 6° compleanno: lanciate offerte ancora più generose

Iliad festeggia il suo 6° compleanno: presentate nuove offerte ancora più generose e fedeli ai valori di sempre

Iliad festeggia oggi il suo sesto compleanno, sostenuto dalla fiducia di una community che cresce giorno dopo giorno e che conta più di 11 milioni di utenti. Dal 2018, l’operatore ha rivoluzionato il settore delle telecomunicazioni offrendo agli utenti un’esperienza basata su valori di trasparenza, chiarezza delle offerte e la garanzia del prezzo bloccato per sempre. Senza mai rinunciare ai valori che la contraddistinguono, iliad in questi anni è cresciuta costantemente, grazie alla sua innovazione e all’eccellenza dei suoi servizi.

Per celebrare questo anniversario, iliad ha organizzato un evento unico: un percorso immersivo che ha permesso agli invitati di sperimentare con ironia le pratiche discutibili ancora presenti nel settore delle telecomunicazioni. Un viaggio che li ha condotti poi nel "mondo iliad", dove gli utenti sanno sempre cosa aspettarsi, e dove l’Amministratore Delegato Benedetto Levi ha presentato le ultime novità dell’operatore.

Iliad, che da sempre mette al centro l’ascolto delle dinamiche di mercato e delle esigenze dei consumatori, celebra annunciando nuove offerte che mirano a soddisfare le diverse necessità di un pubblico sempre più ampio. “Da sei anni, festeggiamo il nostro compleanno come un’occasione per chiederci come possiamo soddisfare sempre di più i nostri utenti, e come rendere tutto il mercato sempre più chiaro e trasparente”, ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad, in apertura della conferenza. “Per questo oggi rinnoviamo il nostro impegno a mantenere le nostre promesse, a rimanere fedeli ai nostri valori, per continuare a crescere e a restare vicini ai nostri clienti. Domani, a sottolineare tutto ciò, lanceremo i nostri risultati che ci confermano leader nel settore per numero di utenti".

Tra le nuove offerte, iliad presenta tre offerte FLASH: FLASH 250, FLASH 200 e FLASH 150, pacchetti voce e dati con minuti ed SMS illimitati, disponibili anche per gli attuali utenti che desiderano aumentare la propria disponibilità di GB. Inoltre, l’offerta solo dati, denominata DATI 350, offre ancora più giga a disposizione. Una novità assoluta è l’offerta DOMOTICA, pensata per gestire i dispositivi domotici intelligenti. Come sempre, le offerte iliad rimangono senza vincoli e costi nascosti, e ad un prezzo garantito PER SEMPRE.

Le offerte FLASH 250 e FLASH 200 permettono di attivare l’offerta fibra iliad con tecnologia Wi-Fi 7 a soli 19,99€ (invece di 24,99€) al mese utilizzando metodo di pagamento automatico. L’offerta fibra è attivabile fino al 31 luglio. Iliad, che ha ricevuto la certificazione nPerf per la fibra più veloce d’Italia, da aprile 2024 è il primo operatore telefonico in Italia ad offrire una connessione fibra con incluso un router Wi-Fi 7. Questa tecnologia garantisce maggiore stabilità e velocità di connessione che possono migliorare fino al doppio rispetto al Wi-Fi 6.

Anche iliadbusiness si rinnova e, senza aumenti di prezzo, l’offerta passa da 220GB a 300GB al mese per navigare, sempre con minuti ed SMS illimitati e 16GB per l’Europa e 5GB in oltre 30 Paesi Extra UE, inclusi gli Stati Uniti. L’offerta Giga 300 è disponibile anche per i già utenti, e verrà attivata automaticamente a partire dal primo rinnovo successivo al 29 giugno, senza costi aggiuntivi. Restano fermi il prezzo dell’offerta, a 11,99€ + IVA al mese, e i servizi pensati appositamente per le imprese come l’assistenza dedicata attiva tutti i giorni e 24 ore al giorno, chiamando il numero 176. Inoltre, è possibile tenere attive le SIM solo quando effettivamente utile, come nel caso di attività stagionali, e quindi sospendere temporaneamente, fino a 24 mesi, una o più SIM. Chiunque lo desideri può attivare l’offerta iliad online su iliad.it, nei 58 Flagship Store iliad, agli iliad Corner e iliad Point, e presso gli oltre 3.000 rivenditori iliad Space, distribuiti su tutto il territorio italiano.

L'intervista di affaritaliani.it a Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad

Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad, ai microfoni di affaritaliani.it, ha affermato: "Oggi iliad festeggia il suo sesto compleanno, sei anni di grandissima crescita. Siamo ormai una community di 11 milioni di utenti e in questi sei anni siamo rimasti sempre fedeli alle nostre promesse iniziali: totale trasparenza, chiarezza delle offerte e costante innovazione. Ci piace sempre rimettere in discussione non solo ciò che hanno fatto gli altri, ma anche ciò che abbiamo fatto noi stessi, per fare sempre un passo avanti e andare oltre. Questo spiega il tasso di soddisfazione compreso sempre tra il 97% e il 99% dei nostri utenti, e sicuramente contiamo di continuare a crescere su questa strada, sempre fedeli alle nostre promesse".

"Iliad ha lanciato nuove offerte che rimangono fedeli a questi valori di totale trasparenza e senza vincoli, con un prezzo garantito per sempre. Le nuove offerte sono estremamente generose in termini di GB disponibili, sia per le offerte voce e dati, sia per i clienti business. Inoltre, lanciamo una nuova offerta per gli apparati domotici della casa. Le promozioni vanno da 7,99€ a 11,99€ per offrire la migliore connettività con il 5G e tecnologie all'avanguardia accessibili a tutti", ha concluso Levi.